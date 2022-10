Những câu chuyện bí ẩn về mộng du, ai nghe cũng rùng mình

1. Vào rạng sáng thứ bảy 25/7/2005 ở Battersea, phía Đông Nam thủ đô London, Anh, một người hoảng hốt phát hiện một bóng người nằm cuộn tròn trên chiếc dầm cầu trục cao chót vót, cách mặt đất 40m. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ có mặt và cố gắng đưa cô xuống đất một cách tự nhiên và an toàn nhất. Được biết, đây là một cô bé 15 tuổi bị mộng du, sau khi tiếp cận cô bé, họ đã để em thức dậy tự nhiên và đưa xuống đất an toàn. 2. Một câu chuyện khác xảy ra vào năm 2009, một nữ sinh 18 tuổi người Anh tên là Rachel Ward đã rơi tự do từ cửa sổ tầng 2 xuống đất do mộng du. Cô bỗng nhiên thức dậy, đứng trên bậc cửa sổ và bước xuống thảm cỏ sau nhà và hoảng hốt kêu cứu. Tuy nhiên, kì lạ ở chỗ khi được bố mẹ đưa tới bệnh viện, Rachel không hề gặp một chấn thương gì, chỉ ngủ tiếp và hôm sau ra viện, ký ức về sự việc đêm qua được xóa sạch sẽ. 3. Một câu chuyện mộng du rùng rợn khác xảy ra vào năm 1846, Albert Tirrell trong cơn mộng du đã giết một gái làng chơi ở Boston. Sau đó, người này còn phóng hỏa đốt nhà thổ ngay gần đó. Khi tỉnh dậy, nhận thức được việc làm khủng khiếp của mình, Albert Tirrell đã chạy trốn đến New Orleans trước khi bị cảnh sát bắt giữ tại đây. Luật sư của Albert Tirrell lập luận rằng ông này mắc bệnh mộng du kinh niên, các hành động giết người và phóng hỏa đều được thực hiện trong trạng thái vô thức. Cuối cùng, tòa án buộc phải tuyên bố Albert Tirrell trắng án. Đến nay, vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh bản án mà tòa án dành cho Albert Tirrell. Đây là trường hợp giết người trong cơn mộng du đầu tiên khiến luật pháp nước Mỹ phải chấp nhận. 4. Nhưng câu chuyện đáng sợ nhất có lẽ thuộc về thám tử lừng danh nước Pháp thế kỉ 19 Robert Ledru. Một lần, ông tham gia điều tra vào một vụ giết người bí ẩn liên quan đến nạn nhân Andre Monet bị bắn chết ở bãi biển ở Le Havre. Đây là một vụ án gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra do hung thủ chỉ để lại hiện trường một viên đạn và dấu chân kì lạ. Đáng nói, dấu chân kẻ sát nhân bị thiếu ngón cái, và trùng hợp thay chính vị thám tử này cũng có đôi chân mất ngón cái. Đáng sợ hơn, Ledru nhận ra viên đạn tại hiện trường giống hệt loại của ông hay dùng. Nạn nhân bị bắn chết bên bờ biển, và ngài thám tử này đã thức dậy buổi sáng hôm đó với đôi tất trên chân ướt nước... Dù rất bàng hoàng, nhưng ngài thám tử nổi tiếng khẳng định được bản thân chính là hung thủ và đầu thú với cảnh sát, Ledru tự nhận ông mắc chứng mộng du sau khi mắc bệnh giang mai lúc còn trẻ. Ban đầu, họ không thể tin được chính Robert Ledru là hung thủ nên phía cảnh sát đã thử nhốt ông trong căn phòng có một khẩu súng vào ban đêm. Kết quả là họ đã chính mắt thấy Ledru cầm súng và tìm cách thoát ra ngoài. Sau đó thám tử lừng danh bị kết tội giết người. Do bị tình trạng mộng du chi phối, ông không phải lãnh án nhưng được đưa về một trang trại ở vùng quê xa, tránh gây ảnh hưởng tới người khác. >>>Xem thêm video: Bí ẩn những giấc mơ tiên tri có thật nổi tiếng nhất lịch sử thế giới.

