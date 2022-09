Những bí mật ẩn sau các công trình nổi tiếng cực ít người biết

Toà cao ốc trống rỗng ở Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ được xây dựng trên vị thế được coi là "trung tâm của vũ trụ" vào năm 1904. Lúc bấy giờ, đây là trụ sở chính của tờ New York Times. Vào năm 1995, anh em nhà Lehman đã mua lại công trình nổi tiếng này. Nhưng thay vì cho thuê văn phòng, họ cho lắp đặt những màn hình quảng cáo và thu lại lợi nhuận 300% mỗi năm. Kể từ đó đến nay, toà cao ốc vẫn là nơi lắp đặt những màn hình quảng cáo khổng lồ. Ga tàu nằm gần Toà thị chính ở New York đi vào hoạt động từ năm 1904. Đến năm 1945, người ta quyết định dừng hoạt động tại ga tàu này lý do là vì những toa tàu mới đưa vào sử dụng khó có thể cua gấp trong đường hầm. Tuy nhiên không vì thế mà chính quyền thành phố cho phá huỷ ga tàu này. Vào năm 1979, ga tàu đã được chính quyền đánh dấu cột mốc chủ quyền. Ít ai biết rằng bên trong cung điện Doge - điểm du lịch "lãng mạn" nhất thế giới là một hệ thống nhà tù kiên cố với những hành lang hẹp và hút gió. Bên dưới những sòng bạc bận rộn của Las Vegas là mê cung của những đường hầm trải dài hơn 320km. Nơi đây là chỗ trú ngụ của hơn 1.000 người vô gia cư ở Las Vegas. Trước đó, con đường này được xây dựng để bảo vệ cư dân thành phố khỏi những trận lũ quét và bão cát. Rất ít người biết rằng có một bí mật ẩn giấu trong toà Lâu đài Lọ Lem, Disney World, Mỹ. Đó chính là căn phòng khách sạn bí mật ẩn phía sau những ô cửa kính đầy màu sắc. Giống như Leonardo da Vinci, kiến trúc sư tạo nên bức tượng của nhà nghệ sĩ vĩ đại này cũng có đam mê cất giấu điều đặc biệt trong tác phẩm của mình. Vị kiến trúc sư đó là Assen Peikov - người đã hoàn thiện bức tượng Leonardo da Vinci với một ngăn chứa giấy da bí mật ở giữa công trình. Đấu trường La Mã là nơi ghi dấu một giai đoạn lịch sử huy hoàng của đế chế La Mã cổ đại. Khi tiến sâu hơn tới khu vực ẩn dưới đấu trường, các nhà khảo cổ đã bất ngờ phát hiện một mạng lưới đường hầm phức tạp, đáng để khám phá với tên gọi "hypogeum". Thác Niagara là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất trên thế giới, vượt qua cả New York và Canada. Nơi đây có cất giấu một bí mật về hang động chứa linh hồn quỷ dữ, được cho rằng sẽ đem lại vận rủi cho bất kỳ ai tới thăm khu vực này. Tầng dưới cùng của khách sạn The Waldorf Astoria, New York, Mỹ là những đoàn tàu chạy bằng hơi nước cũ từ Đường mòn 61 - kiến trúc từ lâu đã bị lãng quên của Manhattan. Thông thường, mọi người chỉ biết đến Nhân Sư là những tượng đài lớn ở giữa sa mạc. Các chuyên gia cho biết thêm rằng ẩn dưới các cấu trúc này là hệ thống đường hầm và phòng ốc phức tạp, dẫn dần xuống phía dưới đáy của bức tượng. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

