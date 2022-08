Bí ẩn những vùng đất khoa học không thể giải mã trên Trái đất

Kim tự tháp Giza và tượng nhân sư khổng lồ Sphinx được đánh dấu như một trong những thành tựu đáng ngạc nhiên nhất trong lịch sử loài người, cho đến bây giờ, cách thức các thợ xây cổ đại áp dụng vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Người La Mã đã cho xây dựng ba đền thờ Baalbeck ở Lebanon có niên đại từ 2000 năm trước công nguyên. Cấu trúc bằng đá này là nền móng đồ sộ của những ngôi đền La Mã, có những tảng đá có trọng lượng xấp xỉ 350 tấn. Điều bí ẩn là chúng đã được xẻ ra, đẽo tạc, và vận chuyển qua hàng dặm, nâng lên tới độ cao 7m, để đặt bên trên những tảng đá nhỏ hơn như thế nào. Machu picchu là một tàn tích Inca thời tiền Columbo, ở độ cao 2.400m ẩn trong dãy Andes trên một quả núi có chóp nhọn tại thung lũng Urubamba Peru. Bị thế giới bên ngoài lãng quên từ nhiều thế kỷ, dù người dân vẫn biết tới nó và được tái khám phá trở lại bởi nhà khảo cổ học Hiram Bingham vào năm 1911. Các đường kẻ Nazca Lines được tìm thấy trên sa mạc cách Lima, Peru được xem là hiện tượng rất bí ẩn. Các đường kẻ này nằm trên một vùng đất dài và rộng lớn được con người phát hiện ra đầu thập niên 30 ở thế kỷ trước. Nhiều giả thiết cho rằng, hình vẽ này là dùng để nhận biết độ cao, dùng cho dự báo thời tiết hoặc có thể là cho mục đích tín ngưỡng... Tihuanacu hay còn được gọi là Tiwanaku vẫn còn là một bí ẩn lớn với khoa học thế giới chính xác về độ tuổi, được ước tính xây dựng khoảng từ năm 300 đến 700 với đá và công nghệ đặc biệt. Chichen Itza là một địa điểm khảo cổ thời tiền Colombo, do nền văn minh Maya xây dựng, nằm ở trung tâm phía bắc Bán đảo Yucatan, Mexico. Nguồn gốc thực sự của người Itza vẫn còn bí ẩn. Những quả cầu đá bí ẩn ở đồng bằng sông Diquis, Costa Rica là bí ẩn lạ lùng nhất. Kể từ năm 1930, hàng trăm quả cầu bằng đá này, đã được tìm thấy có kích thước từ vài cm đến hơn 2m và một số có cân nặng tới 16 tấn. Những quả cầu lớn này là tác phẩm điêu khắc bằng đá nguyên khối được thực hiện bởi bàn tay của con người. Thành phố dưới nước tại Nhật Bản ước tính khoảng 8.000 năm tuổi, tranh cãi đã nảy sinh xung quanh một kim tự tháp bí ẩn được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Những cấu trúc này dường như đã được trổ khắc ngay trong khối đá, sử dụng những công cụ trước đây được cho là không có sẵn ở các nền văn hóa cổ trong khu vực này. Vòng xoáy Richat như con mắt trên sa mạc Sahara thách thức các nhà khoa học bao nhiêu năm qua. Đường kính vòng xoáy dài 49km nên có thể nhìn thấy từ vũ trụ. Trước đây, người ta cho rằng vòng xoáy kỳ lạ này hình thành do núi lửa hoạt động và thiên thạch rơi. Năm 1942, người ta đã phát hiện ra điều đáng sợ tại Roopkund, Ấn Độ. Khi hồ băng tan chảy để lộ ra 200 bộ xương người trong lòng hồ. Qua kiểm nghiệm thấy các bộ xương này có niên đại từ năm 850 sau Công Nguyên. Đến nay vẫn không ai biết vì sao có nhiều người chết chung như vậy. Những phần quách ở Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên thành phố cổ Assos có một khả năng khác thường: Chúng có thể tiêu thụ và làm tan rã xác chết rất nhanh. Đến nay, các chuyên gia vẫn chưa có lời giải rõ ràng về hiện tượng này. Người ta cho rằng bức thư cổ đại bên trong hang động từ Biển Chết sẽ dẫn đến kho báu của người Do Thái cổ đại. Người ta có thể giải mã được nhiều phần của tấm bản đồ và nó mô tả rất chính xác trong các chỉ dẫn ví dụ như rẽ trái ở đài phun nước... Tuy nhiên, những chi tiết trong chỉ dẫn đã biến mất hoặc bị đất cát che phủ nên không thể tìm thấy kho báu. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

