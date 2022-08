Những bí ẩn cổ đại chưa có lời giải nổi tiếng nhất thế giới

Dù tên gọi có nghĩa "Cuốn sách khổng lồ" (Giant Book) trong tiếng Latinh, Codex Gigas thường được biết đến nhiều hơn với biệt danh "Kinh Quỷ dữ". Cuốn sách bọc da bí ẩn ra đời vào thế kỷ 13 này là bản thảo lớn nhất còn tồn tại từ thời Trung cổ, được lưu giữ ở hầm chứa của Thư viện Quốc gia Thụy Điển. Có những suy đoán rằng một nhà sư đã bị bỏ tù và bị kết án tử hình vì vi phạm lời thề. Để đổi lấy mạng sống của mình, anh ta hứa sẽ xuất bản một cuốn sách chứa toàn bộ kiến thức của nhân loại trong một ngày. Để thực hiện lời hứa của mình, nhà sư được cho là đã thỏa thuận với ma quỷ. Hơn 160 bộ da động vật khác nhau đã được sử dụng trong cuốn sách. Kích thước của nó khổng lồ đến nỗi chỉ hai người lớn mới có thể nâng được. Kim tự tháp Hellinikon ở Hy Lạp ra đời trước kim tự tháp cổ nhất Ai Cập 170 năm (kim tự tháp của Pharaoh Djoser – 2620 TCN - Trước Công nguyên.), và lâu đời hơn Đại kim tự tháp Giza 70 năm (kim tự tháp của Pharaoh Khufu – trước CN 2550). Nhìn hiện trạng bây giờ, không ai nghĩ đó từng là kim tự tháp hoành tráng. Trong khi các kim tự tháp ở Ai Cập không lớn thì kim tự tháp Hellinikon có hình dạng các mặt bên ngoài dốc và bao quanh một tòa nhà hình chữ nhật với tổng kích thước 7,03 x 9,07 m. Có vẻ như người Mesopotamia ở vùng sông Lưỡng Hà là những người tiên phong trong lĩnh vực sản xuất năng lượng dự trữ được. Vào những năm 1930, một vật thể bí ẩn được phát hiện trong cuộc khai quật cách Baghdad không xa, họ gọi đó là Pin Baghdad. Sau khi xem xét qua kết cấu, các nhà khảo cổ cho biết đây là pin của người cổ đại, có khả năng tạo ra dòng điện 1 volt. Theo một giả thuyết, loại pin này được sử dụng để mạ vàng. Tuy nhiên, các chuyên gia không hiểu tại sao công nghệ này lại bị lãng quên, và không tìm thấy những vật tương tự ở khu vực xung quanh. Hàng trăm thi thể người được bảo quản tốt đã được tìm thấy trong các đầm lầy ở châu Âu vào thế kỷ 18. Dựa trên kết quả giám định pháp y, người ta thấy rằng tuổi của họ lên tới 8000 năm trước Công nguyên. Các thi thể được bảo quản tốt đến mức các nhà khoa học thậm chí có thể kiểm tra chất chứa trong dạ dày của họ để xác định chính xác khoảng thời gian sống của những người này. Các phát hiện khác nhau về độ tuổi, giới tính và địa vị xã hội. Nhưng sự thật bất thường nhất gắn kết họ là dấu vết của việc cố ý hành quyết bằng cách ngâm mình trong đầm lầy. Người ta tin rằng những người này là những người lưu vong hoặc nạn nhân của một số nghi lễ. Ở vùng quê Lào có một bộ sưu tập những chiếc bình cổ thụ và khổng lồ trên 2 nghìn năm tuổi, nằm ở Xiêng Khoảng Lào, trong một vùng được gọi là Cánh đồng Chum. Lời giải thích hợp lý nhất cho các phát hiện này là nghi thức chôn cất. Mỗi bình nặng khoảng một tấn và được làm bằng đá sa thạch. Hiện tại, đồng bằng không thể được thăm quan do sự tàn phá nghiêm trọng của các phát hiện khảo cổ trong “cuộc chiến tranh bí mật” của Mỹ. Ngoài ra, hàng trăm quả bom bi đang hoạt động vẫn nằm rải rác xung quanh đồng bằng. Những quả cầu đá khổng lồ ở Costa Rica nổi tiếng không chỉ do dáng ngoài hoàn hảo của chúng, mà còn bởi nguồn gốc chưa rõ ràng. Chúng được phát hiện vào thập niên 1930 bởi những công nhân dọn dẹp rừng. Không ai biết các quả cầu đá này được ai tạo ra, và lý do tại sao họ làm ra như vậy. Đĩa gene di truyền là một tác phẩm nghệ thuật miêu tả lại các quá trình mà những nhà khoa học hiện đại chỉ có thể thấy được khi quan sát qua kính hiển vi. Đặc biệt hơn, những hình ảnh trên chiếc đĩa này không hẳn là tả lại sự hình thành phôi người, mà là sự tạo thành một đầu người. Mời các bạn xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT

