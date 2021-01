Nhiều thiết bị "siêu tinh vi" trong cuộc sống lấy ý tưởng từ động vật

Dựa vào thói quen tới những hốc cây hoặc hang trống rỗng để những con sóc khác tưởng rằng đó là nơi chúng giấu thức ăn của sóc, các nhà khoa học đã chế tạo loại robot có khả năng đánh lừa robot khác. Bằng cách mô phỏng cấu tạo lông nhím, các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard tại Mỹ đã chế tạo loại kim tiêm cắm vào cơ thể người dễ dàng hơn so với loại kim tiêm dưới da, nhờ đó giảm mức độ đau khi tiêm. Nhóm chế tạo kim tiêm giảm đau của Đại học Harvard cũng tạo ra một loại băng dính có đặc tính giống tơ nhện, cho phép nó bám chặt vào mục tiêu, song người sử dụng có thể gỡ ra dễ dàng trong tình huống khẩn cấp. Cá mập bơi rất nhanh vì da của chúng giúp làm giảm ma sát và lực cản. Vì thế nhiều vận động viên bơi lội Olympic mặc những thứ mà người ta gọi là "bộ đồ bơi cá mập" để có thể tăng tốc độ di chuyển trong nước. Khi lao xuống, chim cắt có thể đạt tốc độ tới 320km/h. Với tốc độ ấy, phần lớn động vật không thể thở. Nhưng chim cắt vẫn thở bình thường nhờ một bộ phận lồi có hình chóp nón trên mũi của chúng. Các nhà khoa học đã tạo ra những lỗ hổng hình chóp nón trên những động cơ phản lực để chúng có thể lấy không khí trong lúc máy bay lao nhanh trong không trung. Những xúc tu dài, dính và cực nhạy của sứa là nguồn cảm hứng để các nhà khoa học của Đại học Harvard tại Mỹ tạo ra loại microchip có cấu trúc giống hệt xúc tu của sứa. Nhờ nó họ có thể phát hiện những tế bào ung thư trong một lượng máu rất nhỏ. Ít người biết rằng chiếc tàu cao tốc của Nhật Bản được lấy cảm hứng từ một loài động vật hoang dã, đó là chim bói cá. Để được giảm thiểu tiếng ồn tối đa, các kỹ sư thiết kế đã thiết kế đầu tàu dài và hẹp, giống như cái mỏ của chim bói cá. Sau khi vất vả gỡ những quả gai móc trên lông con chó của mình, kỹ sư người Thụy Sĩ, George de Mestral nảy ra ý tưởng phát minh khóa dán băng móc nhỏ, được gọi là Velcro, lấy cảm hứng từ thiên nhiên hoang dã. Geck Skin là một loại vật liệu được mô hình hóa sau khi các nhà khoa học phân tích cấu trúc đặc biệt của chân tắc kè, đây là một loại vật liệu cực kỳ mạnh mẽ, có khả năng bám dính, giữ được trọng lượng khoảng 317 kg trên bề mặt mịn màng. Chiếc xe ô tô Mercedes-Benz bionic ra đời vào năm 2005 là một trong những phương tiện hiệu quả nhất do hình thước và hình dạng của mình. Tuy vậy, hiếm ai biết rằng thiết kế của chiếc xe này là bản sao hình dạng khí động học của cá hộp vàng. Chiếc máy bay do thám tự động điều khiển từ xa này lấy cảm hứng từ loài dơi, động vật chuyên săn đêm và có đôi tai cực kỳ thính. Lấy cảm hứng từ màu ánh kim của cánh bướm, màn hình tinh thể của sách điện tử phản ánh sáng này giúp bảo vệ con mắt của người dùng, chống mỏi mắt, nhức mắt vô cùng hiệu quả. Mặc dù là khá cồng kềnh bởi thân hình khổng lồ nhưng cá voi thoải mái lướt đi dưới nước nhẹ nhàng và êm ru. Điều này là do vây của chúng gập ghềnh chứ không phẳng, cho phép chúng có di chuyển một cách dễ dàng. Khi nhà nghiên cứu Frank Fish, từ Đại học West Chester phát hiện ra ưu điểm này, những cánh quạt tuabin đã được cải tiến theo hình dạng của vây cá voi, giúp giảm tiếng ồn và phản lực vô cùng hiệu quả. Càng của tôm hùm bọ ngựa tuy nhẹ nhưng lại có độ cứng, đàn hồi và chịu lực rất cao. Các nhà nghiên cứu của Đại học Kỹ thuật Bourns hy vọng rằng, bằng cách mô phỏng cấu tạo của càng tôm hùm bọ ngựa, họ có thể làm tăng độ cứng của lớp vỏ bao ngoài những cỗ xe thiết giáp, máy bay, song lại làm giảm khối lượng của lớp vỏ.

