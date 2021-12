Nhặt được viên đá bị chẻ đôi, người phụ nữ phát tài trong nháy mắt

Một ngày như mọi hôm, cô Trương, một bà nội trợ ở Tân Châu, Sơn Đông, Trung Quốc ra đồng làm việc thì vô tình đào trúng 1 vật rất cứng. Tưởng chỉ hòn đá nên cô đã nhặt lên định vứt đi. Tuy nhiên, cô Trương thấy viên đá bị chẻ đôi đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Cô vội gạt đống đất bám bên trên và nhận ra rằng vật cô đào được không hề tầm thường. Theo đánh giá ban đầu, đây có thể là một thỏi vàng bị cắt làm đôi vì vậy cô Trương liền vứt cuộc sang 1 bên và chạy 1 mạch về nhà. Sau khi cô Trương đưa vật vừa đào trúng cho mọi người xem, cả nhà đều cho rằng thứ này giống như 1 thỏi vàng của người xưa. Quan sát kỹ hơn, vật thể này có màu vàng đồng, bên trên và dưới thỏi vàng này có khắc hoa văn đối xứng với nhau. Đặc biệt, ở dưới đáy còn có thêm 1 vết lõm. Để tìm hiểu giá trị thực của thỏi vàng, cô Trương và gia đình đã đem nó đến 1 ngân hàng ở địa phương và yêu cầu giám định. Các chuyên gia của ngân hàng đã phân tích và nhận định vật này đích thực là 1 thỏi vàng thật. Sau khi kết quả thẩm định, cả nhà đã vui mừng khôn xiết vì nhặt được món báu vật vô cùng giá trị. Tuy nhiên, nguyên nhân vì sao nó bị cắt ra làm đôi thì vẫn không rõ. Vàng là một kim loại quý hiếm, màu vàng sẫm với ánh đỏ có tên la tinh là Aurum(ký hiệu trong bảng tuần hoàn hóa học là Au). Vàng nguyên chất là một kim loại tương đối mềm, dễ dàng dát mỏng và kéo dài, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt(nhưng do giá thành cao nên ít được sử dụng). Theo nghiêm cứu của các nhà khoa học thuộc ĐH Queensland(Ustralia) đã công bố thì vàng được hình thành nhờ nước và động đất. Khi xảy ra động đất sẽ gây ra hiện tượng đứt gãy địa chất, tạo nên các khe hở nhiều vô số trên mặt đất. Nước nhanh chóng chảy vào các khe hở. Nhưng điều kỳ diệu xảy ta ở khoảng 10km dưới lòng đất, nơi có ấp suất và nhiệt độ cực kỳ cao. Đây là môi trường lý tưởng cộng với việc nước mang nồng độ cao các chất cacbon dioxit và silic dioxit cùng một số chất khác kết hợp với nhau tạo thành vàng. Các hiện tượng dư chấn và các trận động đất khác khiến những khe hở mở rộng hơn làm cho áp suất giảm đột ngột, đẩy nhanh quá trình bay hơi của nước và các hạt vàng tồn tại trong môi trường này sẽ lập tức kết tủa. Đây là quá trình kiến tạo trong vỏ Trái đất được lặp đi lặp lại giúp hình thành lớp vàng trầm tích. Theo ước tính, trên toàn thế giới chỉ có khoảng 19 mét khối vàng. Do đó, đây là kim loại vô cùng quý. Cũng chính vì sự quý hiếm của vàng, cộng với vẻ đẹp tinh tế đặc trưng. Do vậy vàng được chọn làm vật dụng trao đổi mua bán, chế tác nữ trang làm đẹp, làm huy chương của những kỳ thi tầm quốc tế. Ngoài ra vàng cũng được ứng dụng trong những quy trình nghiên cứu khoa học công nghệ. Ngành mỹ phẩm cũng đã sản xuất ra nhiều sản phẩm chứa vàng để chăm sóc da, làm đẹp cho chị em phụ nữ. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

Một ngày như mọi hôm, cô Trương, một bà nội trợ ở Tân Châu, Sơn Đông, Trung Quốc ra đồng làm việc thì vô tình đào trúng 1 vật rất cứng. Tưởng chỉ hòn đá nên cô đã nhặt lên định vứt đi. Tuy nhiên, cô Trương thấy viên đá bị chẻ đôi đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Cô vội gạt đống đất bám bên trên và nhận ra rằng vật cô đào được không hề tầm thường. Theo đánh giá ban đầu, đây có thể là một thỏi vàng bị cắt làm đôi vì vậy cô Trương liền vứt cuộc sang 1 bên và chạy 1 mạch về nhà. Sau khi cô Trương đưa vật vừa đào trúng cho mọi người xem, cả nhà đều cho rằng thứ này giống như 1 thỏi vàng của người xưa. Quan sát kỹ hơn, vật thể này có màu vàng đồng, bên trên và dưới thỏi vàng này có khắc hoa văn đối xứng với nhau. Đặc biệt, ở dưới đáy còn có thêm 1 vết lõm. Để tìm hiểu giá trị thực của thỏi vàng, cô Trương và gia đình đã đem nó đến 1 ngân hàng ở địa phương và yêu cầu giám định. Các chuyên gia của ngân hàng đã phân tích và nhận định vật này đích thực là 1 thỏi vàng thật . Sau khi kết quả thẩm định, cả nhà đã vui mừng khôn xiết vì nhặt được món báu vật vô cùng giá trị. Tuy nhiên, nguyên nhân vì sao nó bị cắt ra làm đôi thì vẫn không rõ. Vàng là một kim loại quý hiếm, màu vàng sẫm với ánh đỏ có tên la tinh là Aurum(ký hiệu trong bảng tuần hoàn hóa học là Au). Vàng nguyên chất là một kim loại tương đối mềm, dễ dàng dát mỏng và kéo dài, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt(nhưng do giá thành cao nên ít được sử dụng). Theo nghiêm cứu của các nhà khoa học thuộc ĐH Queensland(Ustralia) đã công bố thì vàng được hình thành nhờ nước và động đất. Khi xảy ra động đất sẽ gây ra hiện tượng đứt gãy địa chất, tạo nên các khe hở nhiều vô số trên mặt đất. Nước nhanh chóng chảy vào các khe hở. Nhưng điều kỳ diệu xảy ta ở khoảng 10km dưới lòng đất, nơi có ấp suất và nhiệt độ cực kỳ cao. Đây là môi trường lý tưởng cộng với việc nước mang nồng độ cao các chất cacbon dioxit và silic dioxit cùng một số chất khác kết hợp với nhau tạo thành vàng. Các hiện tượng dư chấn và các trận động đất khác khiến những khe hở mở rộng hơn làm cho áp suất giảm đột ngột, đẩy nhanh quá trình bay hơi của nước và các hạt vàng tồn tại trong môi trường này sẽ lập tức kết tủa. Đây là quá trình kiến tạo trong vỏ Trái đất được lặp đi lặp lại giúp hình thành lớp vàng trầm tích. Theo ước tính, trên toàn thế giới chỉ có khoảng 19 mét khối vàng. Do đó, đây là kim loại vô cùng quý. Cũng chính vì sự quý hiếm của vàng, cộng với vẻ đẹp tinh tế đặc trưng. Do vậy vàng được chọn làm vật dụng trao đổi mua bán, chế tác nữ trang làm đẹp, làm huy chương của những kỳ thi tầm quốc tế. Ngoài ra vàng cũng được ứng dụng trong những quy trình nghiên cứu khoa học công nghệ. Ngành mỹ phẩm cũng đã sản xuất ra nhiều sản phẩm chứa vàng để chăm sóc da, làm đẹp cho chị em phụ nữ. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT