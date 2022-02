Nhặt được đá vỏ sò, vỡ òa sung sướng khi biết giá trị thật

Khi đang đi chơi cùng bạn bè của mình bên bờ suối, người phụ nữ đã vô tình nhìn thấy bên dưới làn nước có 1 viên đá có hình dáng giống như 1 vỏ sò mở miệng, nó có nhiều màu, chủ yếu là ghi xám với lớp bên ngoài phủ 1 màu vàng. Sau khi nhặt lên và quan sát, người phụ nữ cho rằng hòn đá này có thể là 1 chiếc vỏ sò hóa thạch nên đã cất nó vào túi xách. Sau khi về nhà, cô rất tò mò về viên đá nên đã mang nó tới nhờ 1 chuyên gia về đá kiểm tra giúp. Xem xét một hồi, chuyên gia kết luận rằng thứ cô nhặt được là 1 viên mã não thô, chất lượng rất tốt. Nếu như viên mã não được xử lý thì giá trị của nó sẽ tăng thêm nhiều lần. Nghe vậy cô vô cùng vui mừng vì việc nhặt được 1 viên đá quý quả là 1 sự may mắn hiếm thấy, chưa kể tới rằng nó còn có giá trị lớn nữa. Mã não là một dạng biến thể của thạch anh, chúng thuộc nhóm Chalcedony. Các nhà khoa học đã tìm ra rằng, tuy có cùng cấu trúc hóa học tương tự như thạch anh nhưng vi hạt trong mã não rất mịn. Vì vậy khi đem ra chế tác và sử dụng, những sản phẩm có chất liệu là mã não luôn bóng, mịn. Mã não dễ khai thác và có trữ lượng nhiều, do đó chúng sở hữu mức giá vừa phải. Ở thế giới tự nhiên, mã não được hình thành nên từ xác các loài động, thực vật như xương hóa thạch, gỗ hóa thạch… nhưng nhiều nhất vẫn là từ nguồn nham thạch núi lửa nguội. Khi nguồn nham thạch núi lửa bị nguội lạnh nhanh thì chúng sẽ cuốn theo các tạp chất vào bên trong, đó có thể là đất, đá, các thứ tro, bụi… Qua thời gian chính các tạp chất này sẽ tạo nên những vân đá lấp lánh cho loại mã não. Các nhà khoa học khẳng định rằng có tới trăm loại mã não khó lòng có thể kể hết các tên gọi của chúng. Tất nhiên trong đó sẽ có những viên mã não độc nhất vô nhị do sở hữu lớn vân khác biệt. Không những vậy, màu sắc tinh thể của mã não cũng rất phong phú chẳng kém cạnh gì Sapphire vậy. Chúng có thể mang sắc màu sáng như trắng sữa, phớt vàng, vàng sậm cho tới xanh lá cây, cam, đỏ... Từ cách đây 1.000 TCN, người Ai Cập cổ đại đã dùng đá mã não để làm vòng đeo tay, bình đựng hoặc làm con dấu. Ngày nay, đá mã não được chế tác thành vô vàn các sản phẩm khác nhau. Từ những miếng đá nhỏ làm đồ trang sức như mặt nhẫn, mặt dây chuyền, khuyên tai … cho tới những khối đá được chế tác thành những vật phẩm phong thủy để trang trí. Với những khối ngọc lớn, thậm chí người ta còn chế tác những bức tượng, bộ bàn ghế … vô cùng đẹp và quý hiếm. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

