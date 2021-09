Nhặt đá ở bãi đất hoang, choáng váng khi biết giá trị thật

Sau khi đem về nhà rồi rửa sạch, chàng trai nhanh chóng phát hiện ra số đá này trông có vẻ rất đặc biệt, vì thế liền tìm tới chuyên gia để tiến hành giám định. Qua kiểm tra, chuyên gia cho biết đây chính là đá thạch anh khói, cũng rất đáng tiền và thường được dùng để chế tạo đồ trang sức. Chẳng ngờ rằng những hòn đá nhặt bừa trong đống đồ bỏ đi kia lại có ẩn chứa một điều bất ngờ giá trị tới vậy. Tên khoa học của thạch anh khói là Smokey Quartz. Tuy nhiên, hiện nay trong giới kim hoàn, người ta vẫn hay gọi thạch anh khói là “Rauch”, có nghĩa là khói, hay “Rauchtopas” nghĩa là Topas ám khói, 2 từ được bắt nguồn từ tiếng Đức.Đá thạch anh khói có độ cứng 7,0 theo thang tính độ cứng cũng như thuộc phân lớp Oxyt. Thành phần chính cấu tạo nên nhưng tinh thể thạch anh khói gồm grant, quartzit, permatit granit, … cùng nhiều loại đá silicat giúp đá đạt được độ cứng cũng như tính phản quang nổi bật so với nhiều loại đá khác. Trong tự nhiên, thạch anh khói thường được tìm thấy với những màu tiêu biểu như nâu ánh xanh, xám anh xanh hay nâu sẫm theo nhiều sắc độ khác nhau. Đá thạch anh khói được tìm thấy ở nhiều nước trên thế giới như Brazil, Nga, Đức. Tại Việt Nam, loại đá này cũng được phát hiện tại nhiều vùng như Gia Lai, Nghệ An, Kontum, Thanh Hóa. Thạch anh khói không chỉ sở hữu vẻ ngoài độc đáo mà còn sở hữu rất nhiều tác dụng lớn đến cho sức khỏe, sự nghiệp cũng như sinh hoạt của người sở hữu chúng. Người ta tin rằng, mang thạch anh khói bên người có thể mang lại vượng khí, sự may mắn, giúp sự nghiệp luôn suôn sẻ, thuận lợi. Thạch anh khói giúp bạn mang đến mọi sự thuận lợi, suôn sẻ trong công việc, phát triển kinh doanh suôn sẻ. Thạch anh khói được hình thành trong tự nhiên với màu nâu lấp lánh ánh vàng kim, có lẫn tạp chất turin tạo nên hiệu ứng tỏa ánh sao về nhiều hướng. Hiện nay loại thạch anh khói được sử dụng phổ biến để chế tác thành các sản phẩm trang sức như dây chuyền, vòng tay… Hiện nay loại thạch anh khói giá trị nhất chính là thạch anh khói ánh sao. Khi thạch anh khói được mặt trời chiếu rọi vào thì các tia sáng của loại đá này được định hướng ngẫu nhiên và không xác định. Với những hướng sáng đó người ta thường gọi đó là vô cực. Và nếu như các vectơ từ trường và điện trường đều có cùng hướng thì ánh sáng chiếu vào đá thạch anh khói sẽ phân cực. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

