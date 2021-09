Nhặt đá lạ, vỡ òa khi biết là của quý từ “quái vật” Megalodon

Cách đây 5 năm, cô bé 9 tuổi Christine Barrick đã nhặt được một viên đá có hình tam giác rất đặc biệt. Bố cô bé cho rằng đó chỉ là những viên đá bình thường nên không quan tâm. 2 ngày sau, Christine cũng nhặt được viên đá giống như vậy trên bãi biển. Hai viên đá rất mịn, sắc và nặng, bố mẹ Christine cũng chưa nhìn thấy chúng nên đã đưa cô bé đến Viện Hải dương học Địa phương để tìm câu trả lời. Sau khi xem xét cẩn thận, các chuyên gia vô cùng ngạc nhiên vì đây là hóa thạch răng của loài cá mập khổng lồ thời tiền sử vô cùng nổi tiếng - Megalodon. Các chuyên gia cho biết, cô bé Christine Barrick thực sự rất may mắn mới nhặt được tận 2 chiếc răng quý hiếm như vậy bởi tỷ lệ tìm thấy chúng là rất nhỏ.Cá mập Megalodon được cho là đã tuyệt chủng vào khoảng 2,6 triệu năm trước – cũng là lúc diễn ra sự kiện tuyệt chủng sinh vật biển hàng loạt do biến đổi khí hậu. Megalodon tên đầy đủ là Carcharocles megalodon, từ này có nghĩa là "răng lớn". Đây là một loài cá mập sống cách đây khoảng 3.6 triệu năm trước, vào thời kỳ Đại Tân Sinh (Miocen giữa tới Pliocen muộn) và hiện đã tuyệt chủng. Dựa vào những mẫu hoá thạch còn sót lại, các nhà khoa học đã ước tính được kích thước của giống siêu cá mập này. Theo đó, cá mập Megalodon có thể có kích thước tổng đạt tới 54 feet (khoảng 16.5 m). Kích thước này gấp 3 lần so với cá mập trắng C. carcharias. Nếu so sánh với khủng long bạo chúa T-Rex thì T-Rex của chúng ta thật sự "chưa đủ tuổi". Về khối lượng cơ thể, có giả thuyết đưa ra rằng, siêu cá mập Megalodon có thể nặng từ 12.6 đến 33.9 tấn đối với con đực. Còn con cái có thể nặng tới 27.4 đến 59.4 tấn. Tốc độ của chúng cũng cực kỳ nhanh và tỉ lệ thuận với kích thước của chúng. Chúng có thể bơi với tốc độ 18km/h. Siêu cá mập quả thật không phải là hư danh. Theo mẫu răng của chúng được tìm thấy, răng của chúng có chiều dài tối đa là 18.4 cm. Sau khi tái tạo lại hàm, bộ hàm của chúng có thể lên tới 2.7 x 3.4m. Cũng giống như cá mập, megalodon liên tục rụng và mọc lại răng trong suốt cuộc đời của chúng - có khoảng 40.000 chiếc răng trước khi chết. Một con megalodon có tới 276 chiếc răng trong miệng vào bất kỳ thời điểm nào. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

