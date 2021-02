“Nhái” Samsung nhưng màn hình gập của Huawei vẫn kém hấp dẫn

Huawei Mate X2 giống đối thủ Galaxy Z Fold 2 (của Samsung) với màn hình chính gập vào trong thay vì mở ra. Bên ngoài có thêm màn hình phụ để sử dụng khi gập lại. Điểm khác biệt là smartphone của Huawei khi gập không có khoảng hở như Z Fold 2. Màn hình phụ của Mate X2 có kích thước 6.45 inch, độ phân giải 2700x1160 và tỷ lệ 21:9. Trong khi đó màn hình chính có kích thước 8 inch, độ phân giải 2480x2200 và tỷ lệ 8:7.1. Cả hai màn hình đều sử dụng công nghệ OLED có tần số quét 90Hz. Mate X2 không có camera selfie ở màn hình trong. Điều này tương đối bất tiện khi người dùng chụp ảnh selfie hay video call, họ bắt buộc phải dùng màn hình nhỏ ở ngoài. Mate X2 được trang bị chip xử lý Kirin 9000 tương tự Mate 40 Pro ra mắt năm ngoái với RAM 8 GB, hai phiên bản bộ nhớ trong 256 GB và 512 GB. Pin của máy có dung lượng 4.400 mAh cùng sạc nhanh công suất 55W. Nhiều tin đồn nói rằng Huawei sẽ triển khai hệ điều hành riêng mang tên HarmonyOS trên những smartphone của mình trong năm nay. Tuy nhiên, Mate X2 sẽ vẫn sử dụng Android 10 với giao diện EMUI 11. Với việc lệnh cấm của Chính phủ Mỹ vẫn còn hiệu lực, người dùng sẽ không tìm thấy những ứng dụng Google trên Mate X2. Huawei sẽ bán Mate X2 vào ngày 25/2 tại Trung Quốc với giá 17.999 nhân dân tệ (64 triệu đồng) cho phiên bản 256 GB và 18.999 nhân dân tệ (68 triệu đồng) cho phiên bản 512 GB. Mức giá này cao hơn cả Z Fold2 của Samsung, khi chiếc máy này được bán với giá 2.629 USD tại Trung Quốc và 1.999 USD tại thị trường quốc tế. Dù có ưu điểm như vậy, nhưng Mate X2 cũng tồn tại một vài nhược điểm so với Z Fold2. Điển hình là màn hình có tần số quét chỉ 90Hz (so với 120Hz của Z Fold2). Màn hình chính của Mate X2 cũng sẽ có một vết nhăn ở chính giữa, tương tự như Z Fold2. Tuy nhiên, Huawei cho biết vết nhăn sẽ khó nhận ra hơn do được gấp dưới dạng gợn sóng, thay vì lõm thẳng như Z Fold2. Sở hữu những thông số hấp dẫn, nhưng mức giá của Mate X2 cộng với việc máy không được tích hợp dịch vụ Google có thể sẽ khiến nhiều người dùng phân vân.

