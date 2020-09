Siêu robot RX-78 Gundam 25 tấn có khả năng đặc biệt gì?

Loài người tiếp tục đạt được thêm một bước tiến lớn trong lĩnh vực công nghệ khi mới đây siêu robot RX-78 Gundam của Nhật Bản đã có thể tự di chuyển những bước đầu tiên. Công trình robot "siêu to khổng lồ" RX-78 Gundam lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình Gundam RX-78-2 trong bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng Mobile Suit Gundam. Mặc dù những động tác di chuyển của con robot vẫn còn tương đối chậm rãi và khô cứng, tuy nhiên có thể thấy nó có khả năng kiểm soát hoàn hảo tay và chân của robot này. Ngoài bước đi, siêu robot cũng có thể quỳ gối, đứng lên, ngồi xuống dễ dàng, thậm chí giơ tay chào con người. RX-78 Gundam nặng 25 tấn, cao 18 m, với các ngón tay được thiết kế các khớp hoàn chỉnh, nên khi duỗi thẳng một bàn tay sẽ dài khoảng 2 m và nặng tầm 600 kg. Dự án được thành lập vào năm 2014 như một phần trong kế hoạch kỷ niệm 40 năm loạt phim siêu anh hùng đình đám khắp thế giới. Siêu robot được các kỹ sư Nhật bắt đầu chế tạo cách đây 6 năm tại khu nhà xưởng Gundam Factory rộng hơn 9.000 m2 thuộc thành phố Yokohama. Nhóm kỹ sư tạo nên RX-78 Gundam bằng các chế tạo từng bộ phận rồi lắp ghép lại với nhau. Các khớp nối được thiết kế một cách cực kỳ chi tiết. Nhóm phải đảm bảo mỗi linh kiện đều đúng quy định về khối lượng, độ dài theo các chỉ số về nhân trắc học, tránh cho các chi khỏi bị oằn. Cơ thể của robot cũng được giữ cho cân bằng, dồn phần lớn trọng lượng xuống hai chân. Chính những điều này giúp tất cả 24 bộ phận tạo nên robot hoạt động trơn tru. Bàn tay dài 2 m với các khớp được nối với nhau một cách tỉ mỉ. Các bộ phận khác như cánh tay, chân, đầu, cổ, các linh kiện,...cũng được thực hiện cẩn thận bởi hàng trăm kỹ sư, công nhân và máy móc. Sau khi được hoàn thành và thử nghiệm thành công các chức năng, siêu robot RX-78 Gundam 25 tấn sẽ được đặt tại Gundam Factory Yokohama, tại cảng Yamashita, Nhật Bản. Đây là một khu phức hợp giải trí với các triển lãm cung cấp thông tin về mọi thứ liên quan đến Gundam cũng như cửa hàng, khu vui chơi,... Nhà sản xuất đã lên kế hoạch cho robot chào đón khách tham quan tại nhà xưởng vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian mở cửa được lùi vô thời hạn. "Điều này nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho du khách và các nhân viên trước đại dịch COVID-19" - công ty chia sẻ trong thông cáo báo chí. Siêu robot RX-78 Gundam 25 tấn di chuyển những bước đầu tiên | CNET

