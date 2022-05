Người ngoài hành tinh có thật, ẩn náu trong ngôi sao giống hệt Mặt trời?

Vào ngày 15/8/1977, nhà thiên văn học người Mỹ Jerry Ehman đã phát hiện một hiện tượng thiên văn rất kì lạ. Một tín hiệu sóng vô tuyến đến từ vũ trụ đã trở nên mạnh và rối loạn một cách bất thường. Đến nỗi một số nhà khoa học tin rằng đây là tín hiệu bị ngắt quãng của người ngoài hành tinh phát ra. Ehman trong lúc xúc động đã viết vội dòng chữ “Wow!” to tướng bên cạnh các tín hiệu dưới dạng số do máy tính in ra. Kính thiên văn Big Ear hiện đã được giải mã để tìm kiếm các thông điệp ở dải tần điện từ 1420.4056 megahertz, được tạo ra bởi nguyên tố hydro. "Vì hydro là nguyên tố dồi dào nhất trong vũ trụ, nên rất logic khi đoán rằng, một nền văn minh thông minh trong dải Ngân hà của chúng ta muốn thu hút sự chú ý nên họ có thể phát tín hiệu báo hiệu bằng hoặc gần tần số của vạch hydro trung tính”, Ehman viết trong báo cáo của mình. Tuy nhiên, theo Alberto Caballero, một nhà thiên văn nghiệp dư, cho biết tín hiệu rất có thể đến từ một sự kiện tự nhiên nào đó chứ không phải người ngoài hành tinh, mặc dù các nhà thiên văn học đã loại trừ một số nguồn gốc có thể xảy ra như một sao chổi đi qua. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng, khi chúng ta nỗ lực chào người ngoài Trái đất đã chủ yếu tạo ra các chương trình phát sóng một lần, chẳng hạn như thông điệp Arecibo được gửi tới cụm sao hình cầu M13 vào năm 1974. Và Wow! có thể là một tín hiệu tương tự vậy. Hiện nay hai máy thu của kính thiên văn Big Ear đang hướng về chòm sao Nhân Mã, vì vậy Caballero quyết định tìm kiếm ứng cử viên khả thi trong danh mục các ngôi sao từ vệ tinh Gaia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. "Tôi đã tìm thấy một ngôi sao giống như Mặt trời, một vật thể được ký hiệu là 2MASS 19281982-2640123 cách chúng ta khoảng 1.800 năm ánh sáng có nhiệt độ, đường kính và độ sáng gần giống với ngôi sao mẹ của chúng ta", ông Caballero cho biết. Với kết quả này, ông cho rằng, có thể là một ý kiến hay khi tìm kiếm ngôi sao, các hành tinh có thể sinh sống được và thậm chí cả các nền văn minh ngoài Trái đất. Được biết, chương trình tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất SETI, đã lắng nghe các thông điệp có thể có từ các sinh vật ở thế giới khác kể từ giữa thế kỷ 20, theo NASA. Nhà thiên văn học Antonio Paris đến từ Đại học St Petersburg giải thích rằng nếu do người ngoài hành tinh tạo ra thì xác suất mà chúng xuất hiện một lần nữa tại vị trí cũ là rất cao. Tuy nhiên Wow! là một hiện tượng chưa từng có tiền lệ và đến hiện nay cũng chưa từng được lặp lại. Điều này chứng tỏ Wow! được tạo ra từ một sự kiện chỉ xảy ra duy nhất một lần rồi hoàn toàn biến mất. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

