Người dùng "thờ ơ" với iPhone 14 Plus, kế hoạch của Apple thất bại?

Trong một bài đăng mới nhất trên Medium, nhà phân tích Ming-Chi Kuo lượng đơn đặt hàng iPhone 14 Pro/Pro Max đang có kết quả khả quan hơn so với iPhone 13 Pro/Pro Max. Thời gian chờ giao hàng kéo dài hơn bốn tuần đã cho thấy, nhu cầu đặt hàng của người dùng đối với 2 mẫu máy này tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, iPhone 14 và 14 Plus lại ghi nhận đợt đặt trước "tồi tệ" với lượng đơn hàng rất thấp. Điều đó cho thấy chiến lược định vị 2 mẫu smartphone mới của Apple nhiều khả năng thất bại, dù hãng mới mở đặt trước trong 3 ngày. Lượng đơn đặt hàng 2 mẫu máy này còn ít hơn iPhone 13 mini, hay thậm chí cả iPhone SE (2022). Trong nửa đầu năm nay, Apple cũng từng cắt giảm đơn đặt hàng của cả ‌iPhone SE‌ (2022) và ‌iPhone 13‌ mini, do nhu cầu thấp. Điều này cũng có thể xảy ra với iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Hiện chưa rõ Apple có tăng tỷ lệ sản xuất iPhone 14 Pro và 14 Pro Max để đáp ứng nhu cầu hay không. Tuy nhiên, Kuo dự đoán khả năng cao Táo khuyết sẽ cắt sản lượng của iPhone 14 và 14 Plus, hiện chiếm khoảng 45% số lượng dự kiến của 4 thiết bị mới. Với iPhone 14 Plus, Kuo cho biết lượng đơn đặt trước thấp hơn đáng kể so với dự kiến. Đây là model thế phiên bản mini, ban đầu được dự báo sẽ bán chạy nhờ màn hình 6,7 inch. Với kích thước cho 2 mẫu iPhone 14, iPhone 14 Plus lần lượt là 6,1 inch và 6,7 inch, Kuo nhận định Apple đang sai lầm trong chiến lược sản phẩm đối với 2 mẫu iPhone tiêu chuẩn. Bộ đôi iPhone 14 đa dạng 5 màu để các fans Apple lựa chọn: Đen, tím, trắng, xanh dương và đỏ. iPhone 14 có giá khởi điểm 799 USD sẽ được bán từ 16/9. Còn Iphone 14 Plus sẽ có hàng vào ngày 7/10/2022 với giá cao hơn bản 14 là 100 USD. Thiết kế iPhone 14 và 14 Plus được Apple giữ nguyên thiết kế của thế hệ tiền nhiệm Iphone 13. Tuy nhiên năm nay "Nhà Táo khuyết đã khai tử phiên bản mini và thay thế bằng model Plus với màn hình OLED 6,7 inch. Với bản LL/A (Hoa Kỳ), iPhone 14 chỉ hỗ trợ eSIM và loại bỏ khe SIM vật lý. Như nhiều dự đoán trước đó, iPhone 14 và 14 Plus được trang bị tính năng "liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh". Từ nay người dùng chẳng còn lo lắng vì không thể liên lạc được với người thân khi đến những nơi mất sóng, bởi iPhone 14 và 14 Plus có thể kết nối vệ tinh để gửi tin nhắn khẩn cấp. iPhone 14 và 14 Plus sở hữu cảm biến để chống rung khi quay video. Ở mặt trước, Camera 12 Mp, tự động lấy nét cùng hệ thống nhận khuôn mặt TrueDepth cũng là điều khiến người dùng vô cùng yêu thích. Mặt sau máy được trang bị 2 camera, gồm camera chính 12 MP chống rung cảm biến với khẩu độ f/1.5. Apple cho biết khả năng chụp ảnh thiếu sáng trên camera của iPhone 14 tốt hơn 49% so với thế hệ trước, trong khi chế độ Night Mode chụp ảnh nhanh hơn gấp đôi. Trong khi đó, iPhone 14 Pro sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá với dải khuyết viên thuốc cùng tính năng hiển thị linh hoạt xung quanh (Dynamic Island), chế độ màn hình luôn bật (always-on), chip xử lý A16 Bionic và camera chính 48 MP. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Trong một bài đăng mới nhất trên Medium, nhà phân tích Ming-Chi Kuo lượng đơn đặt hàng iPhone 14 Pro/Pro Max đang có kết quả khả quan hơn so với iPhone 13 Pro/Pro Max. Thời gian chờ giao hàng kéo dài hơn bốn tuần đã cho thấy, nhu cầu đặt hàng của người dùng đối với 2 mẫu máy này tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, iPhone 14 và 14 Plus lại ghi nhận đợt đặt trước "tồi tệ" với lượng đơn hàng rất thấp. Điều đó cho thấy chiến lược định vị 2 mẫu smartphone mới của Apple nhiều khả năng thất bại, dù hãng mới mở đặt trước trong 3 ngày. Lượng đơn đặt hàng 2 mẫu máy này còn ít hơn iPhone 13 mini, hay thậm chí cả iPhone SE (2022). Trong nửa đầu năm nay, Apple cũng từng cắt giảm đơn đặt hàng của cả ‌iPhone SE‌ (2022) và ‌iPhone 13‌ mini, do nhu cầu thấp. Điều này cũng có thể xảy ra với iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Hiện chưa rõ Apple có tăng tỷ lệ sản xuất iPhone 14 Pro và 14 Pro Max để đáp ứng nhu cầu hay không. Tuy nhiên, Kuo dự đoán khả năng cao Táo khuyết sẽ cắt sản lượng của iPhone 14 và 14 Plus, hiện chiếm khoảng 45% số lượng dự kiến của 4 thiết bị mới. Với iPhone 14 Plus , Kuo cho biết lượng đơn đặt trước thấp hơn đáng kể so với dự kiến. Đây là model thế phiên bản mini, ban đầu được dự báo sẽ bán chạy nhờ màn hình 6,7 inch. Với kích thước cho 2 mẫu iPhone 14, iPhone 14 Plus lần lượt là 6,1 inch và 6,7 inch, Kuo nhận định Apple đang sai lầm trong chiến lược sản phẩm đối với 2 mẫu iPhone tiêu chuẩn. Bộ đôi iPhone 14 đa dạng 5 màu để các fans Apple lựa chọn: Đen, tím, trắng, xanh dương và đỏ. iPhone 14 có giá khởi điểm 799 USD sẽ được bán từ 16/9. Còn Iphone 14 Plus sẽ có hàng vào ngày 7/10/2022 với giá cao hơn bản 14 là 100 USD. Thiết kế iPhone 14 và 14 Plus được Apple giữ nguyên thiết kế của thế hệ tiền nhiệm Iphone 13. Tuy nhiên năm nay "Nhà Táo khuyết đã khai tử phiên bản mini và thay thế bằng model Plus với màn hình OLED 6,7 inch. Với bản LL/A (Hoa Kỳ), iPhone 14 chỉ hỗ trợ eSIM và loại bỏ khe SIM vật lý. Như nhiều dự đoán trước đó, iPhone 14 và 14 Plus được trang bị tính năng "liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh". Từ nay người dùng chẳng còn lo lắng vì không thể liên lạc được với người thân khi đến những nơi mất sóng, bởi iPhone 14 và 14 Plus có thể kết nối vệ tinh để gửi tin nhắn khẩn cấp. iPhone 14 và 14 Plus sở hữu cảm biến để chống rung khi quay video. Ở mặt trước, Camera 12 Mp, tự động lấy nét cùng hệ thống nhận khuôn mặt TrueDepth cũng là điều khiến người dùng vô cùng yêu thích. Mặt sau máy được trang bị 2 camera, gồm camera chính 12 MP chống rung cảm biến với khẩu độ f/1.5. Apple cho biết khả năng chụp ảnh thiếu sáng trên camera của iPhone 14 tốt hơn 49% so với thế hệ trước, trong khi chế độ Night Mode chụp ảnh nhanh hơn gấp đôi. Trong khi đó, iPhone 14 Pro sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá với dải khuyết viên thuốc cùng tính năng hiển thị linh hoạt xung quanh (Dynamic Island), chế độ màn hình luôn bật (always-on), chip xử lý A16 Bionic và camera chính 48 MP. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple