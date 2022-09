Người dùng phàn nàn, Apple lập tức tung bản vá lỗi iPhone 14 Pro

Dù mới ra mắt thị trường chưa bao lâu nhưng đã có không ít người dùng phàn nàn iPhone 14 Pro gặp lỗi lạ khiến máy và bị rung và phát tiếng kêu kỳ lạ khi truy cập camera của các ứng dụng bên thứ ba như TikTok, Snapchat, Instagram,... Hầu hết trường hợp xảy ra với iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đã cập nhật lên iOS 16.0.1. Các model chạy iOS 16 cài sẵn trong máy lại ít gặp sự cố này hơn. Apple đã lên tiếng xác nhận lỗi và đưa ra giải pháp khắc phục. Tối ngày 22/9, Apple đã phát hành bản iOS 16.0.2 trên toàn bộ thiết bị chạy iOS để vá lỗ hổng trên các dòng thiết bị của mình. Theo Apple, lỗi camera rung, phát tiếng kêu lạ khi dùng app bên thứ ba của iPhone 14 Pro/Pro Max được đánh giá là lỗi lớn, ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, vấn đề pop-up cảnh báo liên tục xuất hiện mỗi khi sao chép và dán nội dung từ app này sang app khác cũng được khắc phục trong bản cập nhật này. Người dùng có thể cập nhật trực tiếp iOS 16.0.2 từ điện thoại (vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm) hoặc kết nối với iTunes trên máy tính. Một lỗi khác khiến không ít người dùng iOS 16 khó chịu là bảng cảnh báo xuất hiện mỗi khi sao chép hoặc dán nội dung. Thông báo này hỏi ý người dùng có cho phép ứng dụng truy cập vào thanh nhớ tạm của hệ thống hay không, nhưng lại liên tục xuất hiện lại mặc dù họ đã nhấn đồng ý. Apple cho biết đây là một hiện tượng lạ trên iPhone vì các ứng dụng không có cài đặt hỏi quyền trước mỗi lần người dùng sao chép nội dung. Hiện, cả 2 lỗ hổng này đều đã được khắc phục trên phiên bản iOS 16.0.2 mới nhất. Apple cũng cập nhật trên trang chủ đầy đủ chi tiết về những vấn đề đã được khắc phục trên iOS 16.0.2. Theo chi tiết bản cập nhật của Apple, phiên bản này còn vá lỗi trình đọc màn hình (Voice Over) và lỗi hiển thị trên một số dòng iPhone. Thêm vào đó, phiên bản hệ điều hành mới còn khắc phục lỗi iPhone X, XR và dòng iPhone 11 không phản hồi sau khi cập nhật lên iOS 16. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

