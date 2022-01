Người dân Vân Đồn thả rùa 10kg về biển: Quý hiếm sao?

Sáng ngày 18/1, ngư dân Vũ Quang Triệu đã phát hiện một cá thể rùa to dính vào lưới. Sau khi quan sát và tìm hiểu, anh phát hiện đây là loài rùa quý cần được bảo vệ. Vì vậy anh đã lập tức thông báo đến Đội Cảnh sát giao thông biển - Công an huyện Vân Đồn về việc này. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Vân Đồn đã phối hợp với người dân thả cá thể rùa quý về biển.Con rùa biển này thuộc loài họ vích, trọng lượng khoảng 10kg. Con vích biển có tên khoa học là Lepidochelys olivacea – một loài thuộc họ rùa biển. Loài rùa biển này được liệt kê vào trong danh sách những loài bị tổn thương và cấm buôn bán do số lượng đang bị giảm sút bởi môi trường sống bị ô nhiễm và tình trạng săn bắt quá mức. Vích biển là một loài rùa biển nhỏ, tên khoa học của chúng xuất phát từ màu sắc cơ thể của con vích biển giống màu của loài cây ô liu. Loài này cùng bộ rùa với các ba ba trơn, ba ba gai được nuôi nhiều ở nước ta. Con vích biển trưởng thành khoảng 60 – 70cm (2 feet). Cá thể vích biển cái và đực thường có kích thước tương đương nhau. Tuy nhiên, đặc điểm khác biệt lớn nhất là cá thể cái có thân hình tròn và có cái đuôi ngắn hơn cá thể vích biển đực. Loài rùa biển này có trọng lượng dao động từ 25 – 45kg, tối đa là khoảng 50kg. Con vích biển đực thường có trọng lượng lớn hơn cá thể cái một chút. Mai của con vích biển nhìn khá bắt mắt với hình trái tim cùng với các cặp vảy màu nâu đỏ hoặc xanh đậm sắp xếp đối xứng nhau. Phần mai của loài rùa biển này thấp nhất ở phần đuôi và cao dần lên về phía đầu. Viền mai có hình răng cưa và sẽ biến mất dần nếu tuổi của chúng càng lớn. Đầu của chúng có màu xanh xám hoặc nâu đỏ. Con vích biển có phần đầu khá ngắn, hình tam giác và có một số chiếc vảy ở trên đỉnh. Tứ chi của con vích biển có hình dạng giống như mái chèo, mỗi chân có 2 móng vuốt. Bụng dưới phẳng, có màu trắng xanh hoặc vàng kem tùy theo độ tuổi. Thức ăn chủ yếu của loài rùa biển này là động vật nguyên sinh và động vật không có xương sống như sứa, ốc, tôm, cua, giun,… Ở các khu vực khan hiếm thức ăn, vích biển có thể ăn tảo sợi hoặc thịt của xác động vật. Loài rùa biển này phân bố khá rộng, hầu hết các vùng biển nhiệt đới, khí hậu ấm áp đều có sự xuất hiện của con vích biển. Ở các đại dương lớn như Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương cũng ghi nhận sự có mặt của loài thú quý hiếm này. Mặc dù có phạm vi phân bố rộng, nhưng trong nhiều năm qua số lượng vích biển đang giảm đi nhanh chóng. Ngoài các mối đe dọa nêu trên thì kẻ thù lớn nhất của vích biển chính là con người. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

