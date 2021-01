Người béo không nên bỏ lỡ thời tiết lạnh giá để... giảm cân

Nghiên cứu mới trên tạp chí Journal of Applied Physiology cho thấy vào những ngày mùa đông, khi nhiệt độ ngoài trời hạ thấp, tốc độ oxy hóa lipid (đốt cháy chất béo) của cơ thể có thể tăng gấp 3 lần so với những ngày nhiệt độ trung bình trên 21 độ C. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp bạn tập các bài tập cường độ cao ngắt quãng được gọi là HIIE (high-intensity interval exercise). Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học Laurentian ở Canada. Trong đó, họ đã thực hiện thí nghiệm trên 11 tình nguyện viên trong độ tuổi trưởng thành. Các tình nguyện viên được chia thành 2 nhóm, những người có cơ thể cân đối và những người hiện đang thừa cân. Các tình nguyện viên được yêu cầu tham gia vào một bài tập thể dục độ cao ngắt quãng (HIIE), hay còn được gọi là luyện tập cường độ cao (HIIT). Trong 2 điều kiện nhiệt độ lạnh (0 độ C) và ấm (21 độ C) họ sẽ thực hiện 10 lần đạp xe nước rút, mỗi phiên trong 1 phút với 90% sức lực tối đa của mình. Xen kẽ các phiên đạp xe này là 90 giây đạp chậm ở 30% sức lực. Cuối cùng, họ được yêu cầu giảm dần tốc độ đạp cho đến khi nghỉ. Tốc độ đốt cháy calo và oxy hóa lipid của họ được tính toán thông qua xét nghiệm máu, nhiệt độ da, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và lượng oxy cung cấp cho cơ tứ đầu cho thấy: Trong điều kiện nhiệt độ lạnh, quá trình đốt cháy chất béo của bài tập HIIE đã tăng lên tới 358%. Các nhà khoa học cũng theo dõi cả quá trình hấp thụ lại chất béo sau các bài tập HIIE. Cụ thể, họ cung cấp cho các tình nguyện viên một bữa ăn rất giàu chất béo sau khi tập luyện khoảng 6 tiếng đồng hồ. Sau bữa ăn đó, mẫu máu của tình nguyện viên tiếp tục được thu thập để để kiểm tra mức insulin, glucose và triglyceride, để tính toán tốc độ nạp và oxy hóa lipid có được duy trì hay không. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể xảy ra giữa hai lần tập luyện, trong nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao. Điều đó cho thấy mặc dù quá trình đốt cháy chất béo không được duy trì lâu, nhưng nó cũng không gây ra hiệu ứng ngược, khiến cơ thể bạn hấp thụ nhiều chất béo hơn nếu tập thể dục trong nhiệt độ lạnh. Các nhà nghiên cứu kết luận: "Các lợi ích cấp tính dường như chỉ xuất hiện trong thời gian luyện tập HIIE dưới thời tiết lạnh". Do đó, việc thường xuyên tập thể dục mỗi ngày được cho là điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn đốt cháy chất béo và giảm được cân. Tuy nhiên, vẫn có một số khuyến cáo dành cho những ai muốn tận dụng những ngày lạnh giá cuối năm này để tập thể dục và giảm cân. Các bài tập HIIE chỉ phù hợp cho những người có thể trạng khỏe mạnh, không bị chấn thương, không có vấn đề tim mạch. Những người bị loãng xương, phụ nữ có thai hoặc sau sinh 6 tháng, hay chưa có kiến thức nền tảng về HIIT thì không nên tập những bài tập này trong thời tiết lạnh giá. Những người trẻ khỏe khi tập thể dục dưới trời lạnh cũng cần tự bảo vệ bản thân mình bằng cách mặc quần áo ấm, đặc biệt là vùng cổ. Nếu cần thiết, bạn có thể đeo khẩu trang len hoặc mũ trùm đầu liền khẩu trang để bảo vệ đường hô hấp.

