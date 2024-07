Ngư dân bất ngờ bắt được hai 'thuỷ quái' cực hiếm dạt vào bờ

Một cần cẩu đã được sử dụng để đưa con " thuỷ quái" này vào bờ cảng Gilakaladindi, thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Theo báo cáo, các con cá mập voi bị mắc vào lưới của ngư dân Viswanathapalli Veera Babu. Một trong số đó đã chết, còn con cá sống đã được thả trở lại đại dương do chúng không có giá trị thị trường. (Ảnh: Odisha TV) Vivek Rathod, nhà bảo tồn và sáng lập Wildlife Conservation Through Research and Education (WCTRE), xác nhận rằng đây là cá mập voi, loài có nguy cơ tuyệt chủng theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). (Ảnh: Earth Times) Cá mập voi (Rhincodon typus) là loài cá lớn nhất trên thế giới và được biết đến với biệt danh “gã khổng lồ hiền lành” của đại dương. Chúng có thể đạt chiều dài lên tới 18 mét và nặng khoảng 19 tấn. (Ảnh: iNaturalist) Lưng và hai bên của cá mập voi có màu xám xanh với các chấm và sọc trắng, tạo nên một hoa văn độc đáo. Đầu của cá mập voi rộng và dẹt, miệng có thể mở rộng tới 1,5 mét với khoảng 300 hàng răng nhỏ. Vây lưng của cá mập voi nhỏ so với cơ thể, trong khi vây đuôi lớn hơn và có hình lưỡi liềm. (Ảnh: World Wildlife Fund) Cá mập voi thường sống ở các vùng nước ấm và nhiệt đới, xuất hiện ở tất cả các đại dương trên thế giới, ngoại trừ các vùng cực. Chúng thường được nhìn thấy gần mặt nước và thích vùng nước ven biển hoặc các khu vực có năng suất biển cao. (Ảnh: Monaco Nature Encyclopedia) Cá mập voi là loài ăn lọc, chủ yếu ăn sinh vật phù du, cá nhỏ, mực và nhuyễn thể. (Ảnh: Australian Museum) Chúng bơi chậm rãi với tốc độ khoảng 5 km/h, tận hưởng nhiệt độ ấm áp và sự phong phú của sinh vật phù du. (Ảnh: EDGE of Existence) Cá mập voi là loài đẻ trứng, con cái có thể mang tới 300 con non ở các giai đoạn phát triển khác nhau. (Ảnh: EDGE of Existence) Cá mập voi có tuổi thọ trung bình khoảng 70 năm. (Ảnh: Fishes of Australia) Mời quý độc giả xem thêm video: Chân dung gây kinh hãi của siêu quái vật đầu rắn 100 triệu tuổi.

