Ngắm những khẩu súng “khủng” của game Đột kích... lần cuối

Vào thời điểm 2008-2009 khẩu Spass-12 này được bán với mức giá 42.000GP. Tại tầm giá khá cao thời điểm đầu kèm điều kiện Trung sĩ trở lên mới mua được, nghiễm nhiên nó trở thành một khẩu súng được săn đuổi nhiều nhất. Ở thời điểm đó, đây là một khẩu súng mang nỗi kinh hoàng cho tất cả đối thủ từ chế độ đấu ghost cho tới Zombie. Phải thừa nhận rằng khi cầm cây súng này trên tay lúc đó, bạn chả ngại phải một đối thủ nào. Tại thời điểm đầu, 1 khẩu súng AWM có giá là 56.000GP, mức giá cao nhất trong tất cả vũ khí bán trong shop cùng thời. Dù có lợi thế về sát thương nhưng dòng súng ngắm tại thời điểm đó khá “kén” và không phải ai cũng có thể chơi được. AWM lúc đó đứng đầu trong danh sách các khẩu súng sniper có sát thương cao nhất với khả năng 1 shot 1 kill. Vũ khí này vẫn được liệt kê vào trong những dòng súng yêu thích của game thủ đột kích cho đến tận ngày nay. Ra mắt vào cuối tháng 4 năm 2018 ở bản cập nhật 1005, XM8 đã trở thành một “cơn sốt” trong Đột Kích khi vượt trội hơn hẳn các khẩu Rifle khác thời bấy giờ như M16, M4A1, AUG, AK… với khả năng xả đạn nhanh, độ giật dễ kiểm soát, uy lực ổn và đục thùng mạnh. Ưu điểm đó của XM8 đã được giữ nguyên cho đến tận thời gian bị khai tử. Với giá bán thời điểm đó lên đến 49.000GP, con cá mập này đã khiến các game thủ phải loay hoay cày ngày đêm để có thể sở hữu nó. Nếu được hỏi khẩu súng pistol mà bạn ước muốn nhất ở thời điểm năm 2008, thì Anaconda chắc chắn sẽ là câu trả lời của tất cả mọi người? So sánh theo toàn diện thì Anaconda đánh bật tất cả các vũ khí cùng dòng lúc bấy giờ về cả độ sát thương lẫn các tính năng nổi trội như thay đạn nhanh, di chuyển linh gọn. Một lí do nữa mà khiến khẩu Pistol này trở thành Ông hoàng lúc bấy giờ bởi mức giá lên tới 48.000GP – số tiền khổng lồ cho một khẩu lục khi đó. Chưa dừng lại ở đó Anaconda còn sở hữu 1 điều kiện nữa mà không phải ai cũng có đó là đạt cấp Sĩ quan cao cấp (Thiếu Uý trở lên) mới có thể sở hữu. RPK hay còn gọi là súng “Ba càng” - Một cơn ác mộng của tất cả những Zombie thời “Hoàng Lăng” hay “Thứ 6 ngày 13” ngày bấy giờ. Đây là khẩu súng săn Zombie nhiều đạn và có sát thương vượt trội nhất cho tới khi thế hệ đàn anh Gatlingun xuất hiện. Tuy là dòng MG nhưng tại thời điểm đó RPK vẫn được các xạ thủ ưu ái đem vào “quẩy nát” tất cả các chế độ C4 lẫn đấu đội mà không bị kì thị như phần đông các dòng súng MG hiện nay Và ngôi vị cuối cùng trong danh sách này không phải là AK hay M4A1, mà chính là khẩu súng trứ danh M16 huyền thoại này. Đây là một khẩu súng mà bất kể thế hệ Đột kích nào cũng phải trải qua. Nhưng đáng nhớ nhất vẫn là những kỉ niệm thời kì đầu. Khi mà chắc hẳn các xạ thủ khi đó đều giống nhau, bán tất cả vũ khí để lấy GP và kho đồ chỉ còn lại duy nhất “báu vật” này là không thể bán. Một khái niệm được các xạ thủ truyền tai nhau bấy giờ là bắn nát khẩu súng, không sửa chữa để được nhiều GP hơn. Chả biết có thật sự như vậy không nhưng bạn sẽ thấy thật cực hình khi mỗi trận đấu đều phải bắn với chiếc “tâm súng to như cái mâm” và độ giật thì lên trời.





