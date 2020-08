Ngắm khoảnh khắc siêu hiếm: Trạm vũ trụ Quốc tế bay qua Trái Đất

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư James Newman sống tại London đã chụp được một số bức ảnh tuyệt vời về khoảnh khắc Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) bay ngang qua từ khu vườn nhà mình. Những bức ảnh tuyệt vời được ghi lại trong thời gian nhiếp ảnh gia này phải ở nhà vì lệnh cách ly do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Đồ nghề của anh chỉ bao gồm một chân máy ảnh chuyên dụng và một chiếc smartphone - điều này cho phép camera của điện thoại phơi sáng lâu hơn. Có thể thấy được lộ trình di chuyển của tàu vũ trụ này một cách rõ ràng bằng cách quan sát đường ánh sáng rõ rệt trên bầu trời được chụp bởi James hay một số nhiếp ảnh gia nghiệp dư khác đăng tải. James cho biết, anh đã theo dõi sự kiện này và đoán rằng ISS sẽ xuất hiện tại Anh trong khoảng thời gian 6h30 - 10h30 từ 24/3 cho đến 4/4, và quả thực nó đã không làm anh thất vọng. Theo Colacurcio, cứ 90 phút ISS sẽ lại bay một vòng quanh Trái Đất. Tuy nhiên rất ít người có thể căn thời gian và chuẩn bị thiết bị phù hợp để ghi lại được bức ảnh tuyệt vời. Những bức ảnh thế này cho con người thấy được vũ trụ thực sự rộng lớn và đẹp đẽ và hấp dẫn đến nhường nào. Một số hình ảnh đẹp ghi lại khoảnh khắc Trạm vũ trụ quốc tế ISS bay qua Trái Đất. Hình ảnh tuyệt vời được các nhiếp ảnh gia ghi lại từ Công viên Bang Jenny Jump ở New Jersey. ISS bay qua Long Island, New York, Mỹ. Trạm vũ trụ Quốc tế ISS thực sự là một sản phẩm tuyệt vời của công nghệ. ISS có tốc độ vòng quanh Trái đất nhanh hơn khoảng 29 lần so với một chiếc máy bay thương mại. NASA đón khách du lịch lên trạm vũ trụ quốc tế ISS | THDT

