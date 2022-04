Ngắm bộ đôi iPhone 13 xanh lá sang chảnh vừa bán tại Việt Nam

Tại sự kiện "Peek Performance" được tổ chức vào rạng sáng ngày 9/3 vừa qua, Apple vừa giới thiệu thêm tuỳ chọn màu xanh lá cây mới cho dòng iPhone 13 và iPhone 13 Pro, có tên gọi lần lượt là "Green" và "Alpine Green". Những hình ảnh thực tế của iPhone 13 và iPhone 13 Pro Max màu xanh lá mới đây đã chính thức lộ diện khi chính thức cập bến tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy, màu xanh Alpine Green trên iPhone 13 Pro/Pro Max có sự tương đồng với màu "Midnight Green" từng được ra mắt trên iPhone 11 Pro/11 Pro Max. Tuy nhiên, điểm khác biệt là màu xanh trên iPhone 13 lại có sắc độ tươi sáng, nổi bật hơn. Trong khi đó, tuỳ chọn xanh Green trên iPhone 13 và iPhone 13 mini lại sở hữu màu sắc trầm đậm hơn. Mặc dù cùng là màu xanh lá cây, nhưng sắc thái màu xanh của iPhone 13 Pro Max nhạt hơn so với màu xanh lá trên iPhone 13. Hai màu xanh này cũng khác so với màu xanh lá mạ trên iPhone 12 trước đó. Các cạnh máy và nút vật lý trên iPhone 13, iPhone 13 Pro Max cũng sử dụng màu xanh lá, tuy nhiên các sắc độ màu khác nhau. Chuyên gia và người sử dụng đều đánh giá rất cao màu xanh mới trên iPhone 13 series, phần lớn đều cho rằng đây là màu sắc đẹp và sang chảnh. iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max mang trên mình bộ vi xử lý Apple A15 Bionic - con chip di động mới nhất, được nâng cấp và tỏ ra không có đối thủ về hiệu năng từ Apple. Thời lượng pin của iPhone 13 Series cũng dài hơn nhiều so với iPhone 12 Series. iPhone 13 Pro có thời lượng pin tốt hơn 1,5 giờ so với iPhone 12 Pro và iPhone 13 Pro Max tăng thêm 2,5 giờ so với iPhone 12 Pro Max. Chất lượng hiển thị của iPhone 13 mini và iPhone 13 đẹp mắt với tấm nền OLED cao cấp, công nghệ Super Retina XDR giúp mọi thứ sắc nét đến từng chi tiết, màu sắc sống động, hình ảnh chân thực. Đặc biệt, dòng iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max được nhiều người dùng quan tâm hơn bởi công nghệ màn hình ProMotion 120 Hz, cho trải nghiệm mượt mà ở mọi thao tác vuốt chạm. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

Tại sự kiện "Peek Performance" được tổ chức vào rạng sáng ngày 9/3 vừa qua, Apple vừa giới thiệu thêm tuỳ chọn màu xanh lá cây mới cho dòng iPhone 13 và iPhone 13 Pro, có tên gọi lần lượt là "Green" và "Alpine Green". Những hình ảnh thực tế của iPhone 13 và iPhone 13 Pro Max màu xanh lá mới đây đã chính thức lộ diện khi chính thức cập bến tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy, màu xanh Alpine Green trên iPhone 13 Pro/Pro Max có sự tương đồng với màu "Midnight Green" từng được ra mắt trên iPhone 11 Pro/11 Pro Max. Tuy nhiên, điểm khác biệt là màu xanh trên iPhone 13 lại có sắc độ tươi sáng, nổi bật hơn. Trong khi đó, tuỳ chọn xanh Green trên iPhone 13 và iPhone 13 mini lại sở hữu màu sắc trầm đậm hơn. Mặc dù cùng là màu xanh lá cây, nhưng sắc thái màu xanh của iPhone 13 Pro Max nhạt hơn so với màu xanh lá trên iPhone 13. Hai màu xanh này cũng khác so với màu xanh lá mạ trên iPhone 12 trước đó. Các cạnh máy và nút vật lý trên iPhone 13, iPhone 13 Pro Max cũng sử dụng màu xanh lá, tuy nhiên các sắc độ màu khác nhau. Chuyên gia và người sử dụng đều đánh giá rất cao màu xanh mới trên iPhone 13 series, phần lớn đều cho rằng đây là màu sắc đẹp và sang chảnh. iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max mang trên mình bộ vi xử lý Apple A15 Bionic - con chip di động mới nhất, được nâng cấp và tỏ ra không có đối thủ về hiệu năng từ Apple. Thời lượng pin của iPhone 13 Series cũng dài hơn nhiều so với iPhone 12 Series. iPhone 13 Pro có thời lượng pin tốt hơn 1,5 giờ so với iPhone 12 Pro và iPhone 13 Pro Max tăng thêm 2,5 giờ so với iPhone 12 Pro Max. Chất lượng hiển thị của iPhone 13 mini và iPhone 13 đẹp mắt với tấm nền OLED cao cấp, công nghệ Super Retina XDR giúp mọi thứ sắc nét đến từng chi tiết, màu sắc sống động, hình ảnh chân thực. Đặc biệt, dòng iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max được nhiều người dùng quan tâm hơn bởi công nghệ màn hình ProMotion 120 Hz, cho trải nghiệm mượt mà ở mọi thao tác vuốt chạm. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.