Nếu Trái Đất có kích thước của Sao Mộc, điều gì sẽ xảy ra?

Trái Đất nhỏ hơn nhiều so với Sao Mộc, giống như một khối đá dày đặc so với quả cầu khí khổng lồ. Nếu có kích thước tương đương Sao Mộc, hành tinh mới của chúng ta sẽ có kích thước lớn hơn Trái Đất ngày nay khoảng 1.300 lần. Và đó không phải là điều khác biệt duy nhất. Sự thay đổi đáng chú ý nhất sẽ xảy ra nếu Trái Đất có kích thước của Sao Mộc sẽ là lực hấp dẫn mới, mạnh hơn nhiều so với lực hấp dẫn hiện tại. Theo The What If Show, lực kéo của trường hấp dẫn sẽ rất mạnh đến mức các cơ của bạn không đủ khỏe để di chuyển và nâng đỡ cơ thể. Nếu trọng lực của Trái Đất tăng đột ngột điều đó sẽ đồng nghĩa với việc áp suất không khí sẽ tăng lên, gây khó khăn cho việc hô hấp của chúng ta. Nước sẽ sôi ở nhiệt độ thấp hơn ở những độ cao lớn hơn nhờ sự giảm áp suất khí quyển ở những độ cao đó. Điều này có thể có tác động đáng kể đến chu kỳ thời tiết, vì các phân tử nước sẽ khó thoát khỏi dạng lỏng và bay hơi. Chưa hết, sự gia tăng lực hấp dẫn mới của Trái Đất khiến các tiểu hành tinh sẽ có nhiều khả năng va vào Trái Đất hơn, gây ra những thay đổi toàn cầu đáng kể. Trên thực tế, một số nhà thiên văn thực sự tin rằng chúng ta được bảo vệ một phần khỏi sao chổi và tiểu hành tinh đâm vào bề mặt Trái Đất nhờ lực hấp dẫn cường độ cao của Sao Mộc. Trong số tất cả những thay đổi sẽ xảy ra nếu Trái Đất có kích thước bằng Sao Mộc, điều đáng chú ý nhất là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Mặt Trăng của chúng ta. Mặt Trăng của chúng ta sẽ trải qua những thay đổi lớn về lực thủy triều. Lực hấp dẫn khổng lồ đủ mạnh để xé toạc Mặt Trăng thành những mảnh cực nhỏ. Trái Đất hiện có một lõi sắt nóng chảy, có nhiệm vụ tạo ra từ trường xung quanh hành tinh. Nếu lượng áp lực lên lõi Trái Đất tăng lên, điều này có thể dẫn đến việc lõi Trái Đất sẽ đông đặc lại và từ trường có thể sẽ biến mất. Nếu không có từ trường, bức xạ có hại từ Mặt Trời có thể gây ra hàng loạt vấn đề trên Trái Đất từ môi trường của hành tinh, đến động thực vật và con người. Vì vậy sẽ tốt hơn nhiều nếu Trái Đất giữ nguyên kích thước như hiện tại.

