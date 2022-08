Trái đất đột nhiên “khựng lại” từ 2 năm trước mà không ai biết!

Hai nhà khoa học Matt King (Giám đốc, Trung tâm Xuất sắc của Úc về Khoa học Nam Cực (ACEAS) và Giáo sư Trường Địa lý, quy hoạch và khoa học không gian Đại học Tasmania - Úc) cùng với Christophe Watson (giáo sư từ Trung tâm Nghiên cứu vật lý thiên văn Trường Đại học Queen's ở Belfast - Anh) mới đây đã công bố một nghiên cứu gây sốc về Trái đất. Hai nhà khoa học cho rằng, kể từ năm 2020, tốc độ quay của Trái đất đã chậm lại một cách kỳ lạ bất chấp kỷ lục và xu hướng quay nhanh lên diễn tiến suốt nhiều thập kỷ. Tốc độ hiện vẫn trên trung bình và dẫn đến ngày ngắn nhất trong nửa thế kỷ vừa diễn ra vào tháng 6/2022 vừa qua. Tuy nhiên nếu xu hướng tiếp diễn, có thể sẽ sớm đến thời điểm một ngày vượt qua 24 giờ. Ngày ngắn nhất trong nửa thế kỷ, kết quả của nhiều năm Trái đất của chúng ta tăng tốc, khiến một ngày không còn đủ 24 giờ. Nguyên nhân vì sao Trái đất đột nhiên quay chậm vẫn là một bí ẩn. Theo các nhà nghiên cứu, tác động của ma sát của thủy triều - cơ chế do Mặt Trăng điều khiển vốn làm Trái đất chậm đi. Quá trình đó cộng thêm khoảng 2,3 mili giây vào độ dài mỗi ngày mỗi thế kỷ. Hàng tỉ năm trước, một ngày Trái đất chỉ dài 24 giờ. Nhưng trong 20.000 năm qua, một quá trình khác khiến Trái đất tăng tốc bất thường, được cho là do các tảng băng ở 2 cực tan chảy sau kỷ băng hà cuối cùng, làm giảm áp suất bề mặt và khiến lớp phủ bắt đầu dịch chuyển về các cực. Khi đó hành tinh của chúng ta sẽ tăng tốc, rút ngắn mỗi ngày khoảng 0,6 mili giây mỗi thế kỷ. Trái đất - cũng như mọi hành tinh khác trong vũ trụ - thực ra không có một ngày dài cố định, mà thay đổi theo thời gian do còn nhiều quá trình khác trong tiến hóa hành tinh có thể thay đổi độ dài của ngày. Tuy nhiên, việc Trái đất quay chậm lại sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trên Trái đất. Bởi đời sống của con người quá ngắn ngủi để có thể cảm nhận rõ ràng sự dài - ngắn đó. Phải đến năm 1960, khi loài người phát minh ra các kính viễn vọng vô tuyến để có thể quan sát đồng thời các vật thể vũ trụ, từ đó đưa đến những phép đo thiên văn giúp gián tiếp tính toán một ngày trên Trái đất, việc một ngày có thể dài ra hay ngắn đi mới được nhận biết. Tuy nhiên, sẽ có một chút thay đổi nhỏ khiến hệ thống GPS và một số công nghệ khác chi phối đời sống hiện đại có thể cần điều chỉnh một cách tinh vi sau một thời gian dài. Trước đó, vào năm 2020, IERS đã phát hiện Trái đất đang quay nhanh lên khiến 1 ngày hiện không còn đủ 24 giờ. Ngày ngắn nhất là 19'/7/2020, thiếu mất 1,4602 giây và đã tính toán tới một "giây nhuận âm", tức bớt đi một giây trong đồng hồ nguyên tử. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

