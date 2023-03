Nếu sao Hỏa đột ngột biến mất, Trái Đất sẽ ra sao?

Sao Hỏa là hành tinh thứ 4 tính từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời. Theo các nhà nghiên cứu, hành tinh đỏ được ví như anh em song sinh của Trái Đất vì có nhiều điểm tương đồng như: có khí quyển, hơi nước, có các vùng đóng băng và lớp nham thạch bọc hành tinh. Trong khi những bí ẩn về sao Hỏa vẫn chưa giải mã thì một số nhà khoa học đưa ra giả thuyết nếu sao Hỏa đột ngột biến mất thì liệu có ảnh hưởng đến hành tinh xanh của chu hay không. Do lực hấp dẫn của Sao Hỏa yếu hơn nhiều so với Trái Đất, hơn nữa lực hấp dẫn của hành tinh này tác động gần như bằng 0 đối với Trái Đất, do đó việc sao Hỏa biến mất sẽ hầu như không ảnh hưởng gì tới quỹ đạo của Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Do đó, cuộc sống của nhân loại trên hành tinh xanh sẽ vẫn diễn ra như bình thường. Tuy nhiên, xét về lâu về dài thì sự biến mất của sao Hỏa sẽ gây ra tác động không nhỏ đến môi trường sinh thái yếu ớt của chúng ta. Nếu không có lực hấp dẫn của Sao Hỏa ở vòng ngoài, đường kính quỹ đạo của Trái Đất sẽ trở nên nhỏ hơn một chút, hành tinh xanh của chúng ta sẽ di chuyển nhẹ về phía Mặt Trời. Ngoài ra, khi sao Hỏa biến mất, xác suất các tiểu hành tinh lao về phía Trái đất sẽ nhỏ hơn. Nguyên do là vì những tiểu hành tinh này chịu sự ảnh hưởng lớn đến từ lực hấp dẫn của sao Hỏa. Mặt khác, việc sao Hỏa đột ngột biến mất còn khiến một số người lo lắng hành tinh xanh của chúng ta có thể gặp chuyện tương tự. Trên thực tế, hành tinh có thể ảnh hưởng lớn đến Trái Đất là sao Mộc. Sao Mộc thực sự giống như bố của Trái Đất. Người chịu mọi đòn cho Trái Đất như sao chổi, tiểu hành tinh, thiên thạch và những gì có trong không gian. Nhưng nhờ vào lực hấp dẫn to lớn của Sao Mộc đã kéo những thứ này về phía chính nó. Đó là lý do chính giải thích tại sao vành đai tiểu hành tinh nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc. Nếu sao Mộc bằng cách nào đó đột ngột biến mất hoặc dịch chuyển đến một hệ mặt trời khác, những tảng đá này sẽ không có gì để giữ chúng ở đúng vị trí. Nó sẽ bị lực hấp dẫn khổng lồ của Mặt trời kéo vào và trên đường đi của, một vài trong số chúng sẽ va chạm với các hành tinh khác, trong đó có cả Trái đất. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh ấn tượng về vũ trụ trong năm 2022. Nguồn: Kienthucnet.

Sao Hỏa là hành tinh thứ 4 tính từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời. Theo các nhà nghiên cứu, hành tinh đỏ được ví như anh em song sinh của Trái Đất vì có nhiều điểm tương đồng như: có khí quyển, hơi nước, có các vùng đóng băng và lớp nham thạch bọc hành tinh. Trong khi những bí ẩn về sao Hỏa vẫn chưa giải mã thì một số nhà khoa học đưa ra giả thuyết nếu sao Hỏa đột ngột biến mất thì liệu có ảnh hưởng đến hành tinh xanh của chu hay không. Do lực hấp dẫn của Sao Hỏa yếu hơn nhiều so với Trái Đất, hơn nữa lực hấp dẫn của hành tinh này tác động gần như bằng 0 đối với Trái Đất, do đó việc sao Hỏa biến mất sẽ hầu như không ảnh hưởng gì tới quỹ đạo của Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Do đó, cuộc sống của nhân loại trên hành tinh xanh sẽ vẫn diễn ra như bình thường. Tuy nhiên, xét về lâu về dài thì sự biến mất của sao Hỏa sẽ gây ra tác động không nhỏ đến môi trường sinh thái yếu ớt của chúng ta. Nếu không có lực hấp dẫn của Sao Hỏa ở vòng ngoài, đường kính quỹ đạo của Trái Đất sẽ trở nên nhỏ hơn một chút, hành tinh xanh của chúng ta sẽ di chuyển nhẹ về phía Mặt Trời. Ngoài ra, khi sao Hỏa biến mất, xác suất các tiểu hành tinh lao về phía Trái đất sẽ nhỏ hơn. Nguyên do là vì những tiểu hành tinh này chịu sự ảnh hưởng lớn đến từ lực hấp dẫn của sao Hỏa. Mặt khác, việc sao Hỏa đột ngột biến mất còn khiến một số người lo lắng hành tinh xanh của chúng ta có thể gặp chuyện tương tự. Trên thực tế, hành tinh có thể ảnh hưởng lớn đến Trái Đất là sao Mộc. Sao Mộc thực sự giống như bố của Trái Đất. Người chịu mọi đòn cho Trái Đất như sao chổi, tiểu hành tinh, thiên thạch và những gì có trong không gian. Nhưng nhờ vào lực hấp dẫn to lớn của Sao Mộc đã kéo những thứ này về phía chính nó. Đó là lý do chính giải thích tại sao vành đai tiểu hành tinh nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc. Nếu sao Mộc bằng cách nào đó đột ngột biến mất hoặc dịch chuyển đến một hệ mặt trời khác, những tảng đá này sẽ không có gì để giữ chúng ở đúng vị trí. Nó sẽ bị lực hấp dẫn khổng lồ của Mặt trời kéo vào và trên đường đi của, một vài trong số chúng sẽ va chạm với các hành tinh khác, trong đó có cả Trái đất. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh ấn tượng về vũ trụ trong năm 2022. Nguồn: Kienthucnet.