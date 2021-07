Nếu Mặt trăng gần Trái đất, chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra?

Như chúng ta đều biết, Mặt trăng tác động đến Trái đất chủ yếu liên quan đến thủy triều. Nếu khoảng cách giữa Mặt trăng và Trái đất chỉ còn 1/2 so với hiện nay, thủy triều sẽ cao hơn gấp 8 lần. Điều này sẽ dẫn đến vô số thảm họa cho con người. Một số hòn đảo chìm hoàn toàn trong nước trong khi các vùng bờ biển đông dân cư có thể người dân sẽ không thể sinh sống được nữa do triều cường. Bên cạnh đó, nếu khoảng cách giữa Mặt trăng và Trái đất chỉ còn 1/2 hiện tại, hậu quả sẽ là các làn sóng năng lượng dội qua hành tinh của chúng ta do lực hút của Mặt trăng tăng lên đột ngột. Lực hút tăng lên đột ngột cũng dẫn tới nhiều tác động lên vỏ Trái đất. Nó gây ra nhiều trận động đất hơn, có thể kích hoạt nhiều vụ phun trào núi lửa hơn. Mặt trăng Io của sao Mộc là nơi có nhiều núi lửa nhất trong Hệ Mặt trời. Núi lửa tại đây là kết quả của lực đẩy và kéo từ lực hấp dẫn của sao Mộc và 2 trong số các Mặt trăng khác của nó. Nếu khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng gần hơn, hành tinh của chúng ta sẽ phải chịu số phận tương tự mặt trăng Io của sao Mộc. Bên cạnh hàng loạt thiên tai như động đất, núi lửa, sóng thần... chúng ta còn cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của không gian và thời gian nếu khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng chỉ còn một nửa. Sự thay đổi đột ngột của lớp vỏ hành tinh sẽ khiến chuyển động quay của Trái đất chậm lại theo thời gian. Nguyên nhân là vì lực hấp dẫn của Mặt trăng kéo các đại dương thì ma sát giữa đáy đại dương và nước làm chậm tốc độ quay của Trái đất. Ngày nay, vòng quay của Trái đất chậm lại khoảng 1 phần nghìn giây mỗi thế kỷ. Nếu khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng giảm chỉ còn 1/2 so với hiện tại, vòng quay của Trái đất sẽ chậm hơn nữa. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến khí hậu trên Trái đất theo một cách mà không ai có thể lường trước, đồng thời thúc đẩy những thay đổi tiến hóa theo nhiều hướng khác nhau. Ví dụ như động vật sẽ phải thích nghi để học cách ẩn nấp tốt hơn vào ban đêm vì Mặt trăng sáng sẽ làm những kẻ săn mồi có thể nhìn thấy chúng rõ hơn. Tuy nhiên, nếu con người vẫn sống sót qua những thiên tai kinh hoàng trên thì sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng nhiều hiện tượng nhật thực hơn vì Mặt trăng sẽ bao phủ một khu vực rộng lớn hơn của bầu trời. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

