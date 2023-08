Nắng nóng năm 2024 lập đỉnh mới, thế giới nguy cơ hứng thảm họa gì?

Năm 2024 được dự đoán là năm nóng nhất trong lịch sử do sự kết hợp giữa hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu nhân tạo. Hiện tại, nhiệt độ toàn cầu đang tăng liên tục, vượt quá mức biến thiên tự nhiên. Nhiệt độ hàng ngày cao nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu đã xảy ra vào tháng 7/2023, cùng với nhiệt độ bề mặt nước biển cao nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân chính của sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu bao gồm hiệu ứng El Nino và khí thải nhà kính từ hoạt động con người. Nồng độ carbon dioxide trong khí quyển tiếp tục tăng lên, chủ yếu do việc đốt than và sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch. Điều này gây ra những hậu quả nghiêm trọng như trận mưa lớn, cháy rừng, và tăng mực nước biển. Các nhà khoa học dự đoán rằng năm 2024 có khả năng trở thành năm nóng nhất từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục của năm 2016. Hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục phát triển trong những tháng tới và kết hợp với biến đổi khí hậu nhân tạo để đẩy nhiệt độ toàn cầu đến một mức chưa từng thấy. Những hậu quả của sự nóng lên toàn cầu bao gồm thời tiết cực đoan, trầm cảnh, thiếu nước, và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và cuộc sống của con người. Mời quý độc giả xem thêm video: Châu Á nắng nóng kỷ lục, người dân vật vã tìm cách trốn nóng.

