Nam Cực từng không có băng, là vị trí nền văn minh bí ẩn?

Lớp băng khổng lồ ở Nam Cực, trải dài trên diện tích 14 triệu km2 từ lâu đã là nguồn gốc của những bí ẩn lớn. Đây cũng là lục địa cuối cùng của Trái đất mà con người chưa khám phá hết. Bản đồ thế kỷ XVI - Piri Reis đã gây chấn động thế giới thời điểm đó vì nó cho thấy Nam Cực… không có băng. Điều này được suy đoán liên quan đến sự tồn tại của một nền văn minh chưa từng được biết đến. Piri Reis là một bản đồ thế giới biên soạn vào năm 1513 từ tình báo quân sự của hải quân Ottoman và nhà bản đồ học Piri Reis. Điểm bí ẩn là tấm bản đồ đã thể hiện một số khu vực vốn chưa được con người khám phá tại thời điểm tấm bản đồ ra đời như vùng biển Bắc Nam Cực. Một giả thuyết đặt ra cho rằng đây là kết quả từ việc thám hiểm toàn cầu của một nền văn minh cổ đại chưa từng được biết đến. Nhiệt độ dưới 0 độ C và khung cảnh cằn cỗi đã ngăn cản con người đến sinh sống ở Nam Cực. Nhiều khu vực chưa từng được con người đặt chân đến trong nhiều năm qua. Luận điểm chứng minh con người chưa từng sinh sống ở Nam Cực chưa hẳn là lý do thuyết phục. Giả thiết khoa học liên quan đến sự dịch chuyển của vỏ Trái đất cho thấy, từ hàng ngàn năm trước, Nam Cực có thể đã là mái nhà của nền văn minh cổ xưa và bí ẩn. Trung Tá Không quân Mỹ Harold Z Ohlmeyer gửi lá thư cho Giáo sư Hapgood vào năm 1960, khẳng định giả thiết về bản đồ Piri Reis là chính xác. Toàn bộ phần dưới của tấm bản đồ thể hiện vùng đất Queen Mauld. Độ chính xác của bản đồ là tuyệt đối so với số liệu đo đạc trên bề mặt lớp băng dày 1,6 km do Tổ chức thám hiểm Nam Cực Anh - Thụy Điển thực hiện năm 1949. Điều đó chứng tỏ vùng bờ biển này đã được vẽ lên bản đồ trước khi bị lớp băng che phủ. Những người ủng hộ thuyết âm mưu cho rằng Hapgood đã đúng và khu vực ở Nam Cực từng không bị băng giá bao phủ, chính là thành phố huyền thoại Atlantis. Sự tồn tại của của thành phố bị lãng quên Atlantis từng được nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato đề cập đến trong các tác phẩm viết tay năm 360 trước Công nguyên. Plato mô tả Atlantis là nơi con cháu của các vị thần sinh sống cách đây 9.000 năm. Nếu như ghi chép của Plato là chính xác thì đây cũng chính là thời điểm lớp vỏ Trái đất có sự biến động. Tuy nhiên, giới học giả chính thống cho rằng không có lý do để tin rằng bản đồ là sản phẩm của những kiến thức xác thực về bờ biển Nam Cực.

