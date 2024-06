Mỹ ngừng đổ bộ Mặt Trăng, tiết lộ sự thật gây choáng

Ngày 16/7/1969, tàu vũ trụ Apollo 11 đã thành công trong việc hạ cánh lên Mặt Trăng, mang theo ước mơ của nhân loại. Trong giai đoạn từ năm 1969 đến 1972, có tổng cộng 12 phi hành gia đã đặt chân lên Mặt Trăng qua các sứ mệnh Apollo khác nhau. Tuy nhiên, sau khi trở về, tất cả họ đều mắc một căn bệnh lạ với triệu chứng giống như sốt mùa hè, hắt hơi, nghẹt mũi và đau họng. Ban đầu, người ta lo ngại rằng đây là một loại virus trên Mặt Trăng, nhưng sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện nguyên nhân là do bụi mặt trăng chứa nitrat gây viêm phổi. Mặc dù virus không phải là mối đe dọa, Mỹ vẫn không tiếp tục sứ mệnh đổ bộ lên Mặt Trăng trong nhiều thập kỷ qua. Lý do chính là do không có bước đột phá lớn trong khoa học và công nghệ, khiến việc hạ cánh lên mặt trăng không mang lại giá trị thực tiễn nào ngoài việc chứng minh khả năng của con người, dẫn đến lãng phí tiền bạc và nhân lực. Ngoài ra, môi trường khắc nghiệt trên Mặt Trăng, đặc biệt là bụi Mặt Trăng, vẫn là mối đe dọa lớn đối với sự an toàn của phi hành gia và tàu vũ trụ. Do đó, Mỹ quyết định chờ đợi những tiến bộ khoa học kỹ thuật lớn trước khi tiến hành các sứ mệnh đổ bộ lên Mặt Trăng lần nữa. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm Trái Đất nhìn từ phía Mặt Trăng.

