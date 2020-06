Muôn cách chống nóng thời “ông bà anh“

Phích đá TMT (Temet) Liên Xô khá nặng và rất bền. Vỏ và ruột đều làm bằng hợp kim, giữa là lớp chân không cách nhiệt rất tốt. Nó được dùng khi tủ lạnh vẫn còn là đồ xa xỉ với phần lớn người Việt. Khi điện vẫn còn khá hạn chế, người dân thường chọn cách ra bờ hồ uống nước hoặc đơn giản chỉ là ngồi chơi tránh nóng. Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, H Gươm với những tán cây rộng luôn là địa điểm tránh nóng ưa thích của người dân khi ấy. Sữa chua túi là món yêu thích vào mùa hè của các em nhỏ. Trẻ con thường cắn đứt một góc của túi kem rồi mút. Do không có nhiều tiền nên những người bạn thân thường dành tiền mua chung một túi. Chiếc quạt tai voi có công suất mạnh nên khá mát. Món hàng này chủ yếu do những người đi xuất khẩu Liên Xô đem về cho gia đình và được coi là món đồ xa xỉ thời đó. Khi Hà Nội mới có điện, người dân mua những chiếc quạt con cóc nhỏ nhưng chỉ sử dụng chủ yếu lúc đi ngủ buổi trưa hoặc tối. Quạt chạy chậm, hay bị cháy và hỏng cánh nhưng vẫn là tài sản quý của các gia đình. Đến nay, quạt con cóc vẫn được nhiều hộ ra đình ở nông thôn sử dụng để... quạt bếp than. Thời bao cấp, điện bị cắt thường xuyên nên các mẹ phải thức thâu đêm để quạt cho con ngon giấc. Trong ảnh là chiếc quạt nan ngày xưa. Đa số các trường học thời những năm 1990 chưa có quạt trần nên học sinh thường có thêm một chiếc quạt giấy gấp gọn để trong túi đi học. Không để ở bếp như hiện nay, chiếc tủ lạnh Liên Xô từng được coi là món đồ quý, đặt trong phòng khách. Phải mất 7 tiếng đồng hồ mới đông đá, ngăn làm lạnh đọng nhiều tuyết nhưng tủ vẫn được ưa chuộng. Trẻ em đi học về thường mở tủ để tận hưởng hơi mát phả ra. Kem Tràng Tiền có mặt ở Hà Nội từ năm 1958. Những ngày trời nóng, người dân lại đổ đến bờ hồ Hoàn Kiếm để thưởng thức những chiếc kem cốm, kem đậu xanh. Được đi ăn kem Tràng Tiền là một phần thưởng mà bất kì em nhỏ nào cũng háo hức. Đến nay, kem Tràng Tiền vẫn là địa điểm giải nhiệt ưa thích của người Hà Nội. Hồ nước trong công viên, ao làng là những nơi các cậu bé bơi lội, chơi đùa với bạn bé trong các ngày nắng nóng. Ngày nay đây vẫn là sở thích của các em nhỏ vào dịp hè. ( ảnh chụp ở Quốc Oai, Hà Nội năm 2016) Chiếc săm ôtô được tận dụng làm phao bơi gắn liền với tuổi thơ của các em nhỏ yêu thích vẫy vùng trong làn nước có mặt từ thời bao cấp giờ vẫn được sử dụng. Những chiếc xe kem mút mua bằng tiền hoặc đổi dép nhưa, đồ đồng cũng từng là một hình ảnh hoài niệm về mùa hè Hà Nội xưa. Cách chống nóng cho phòng đơn giản

Phích đá TMT (Temet) Liên Xô khá nặng và rất bền. Vỏ và ruột đều làm bằng hợp kim, giữa là lớp chân không cách nhiệt rất tốt. Nó được dùng khi tủ lạnh vẫn còn là đồ xa xỉ với phần lớn người Việt. Khi điện vẫn còn khá hạn chế, người dân thường chọn cách ra bờ hồ uống nước hoặc đơn giản chỉ là ngồi chơi tránh nóng. Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, H Gươm với những tán cây rộng luôn là địa điểm tránh nóng ưa thích của người dân khi ấy. Sữa chua túi là món yêu thích vào mùa hè của các em nhỏ. Trẻ con thường cắn đứt một góc của túi kem rồi mút. Do không có nhiều tiền nên những người bạn thân thường dành tiền mua chung một túi. Chiếc quạt tai voi có công suất mạnh nên khá mát. Món hàng này chủ yếu do những người đi xuất khẩu Liên Xô đem về cho gia đình và được coi là món đồ xa xỉ thời đó. Khi Hà Nội mới có điện, người dân mua những chiếc quạt con cóc nhỏ nhưng chỉ sử dụng chủ yếu lúc đi ngủ buổi trưa hoặc tối. Quạt chạy chậm, hay bị cháy và hỏng cánh nhưng vẫn là tài sản quý của các gia đình. Đến nay, quạt con cóc vẫn được nhiều hộ ra đình ở nông thôn sử dụng để... quạt bếp than. Thời bao cấp, điện bị cắt thường xuyên nên các mẹ phải thức thâu đêm để quạt cho con ngon giấc. Trong ảnh là chiếc quạt nan ngày xưa. Đa số các trường học thời những năm 1990 chưa có quạt trần nên học sinh thường có thêm một chiếc quạt giấy gấp gọn để trong túi đi học. Không để ở bếp như hiện nay, chiếc tủ lạnh Liên Xô từng được coi là món đồ quý, đặt trong phòng khách. Phải mất 7 tiếng đồng hồ mới đông đá, ngăn làm lạnh đọng nhiều tuyết nhưng tủ vẫn được ưa chuộng. Trẻ em đi học về thường mở tủ để tận hưởng hơi mát phả ra. Kem Tràng Tiền có mặt ở Hà Nội từ năm 1958. Những ngày trời nóng, người dân lại đổ đến bờ hồ Hoàn Kiếm để thưởng thức những chiếc kem cốm, kem đậu xanh. Được đi ăn kem Tràng Tiền là một phần thưởng mà bất kì em nhỏ nào cũng háo hức. Đến nay, kem Tràng Tiền vẫn là địa điểm giải nhiệt ưa thích của người Hà Nội. Hồ nước trong công viên, ao làng là những nơi các cậu bé bơi lội, chơi đùa với bạn bé trong các ngày nắng nóng. Ngày nay đây vẫn là sở thích của các em nhỏ vào dịp hè. ( ảnh chụp ở Quốc Oai, Hà Nội năm 2016) Chiếc săm ôtô được tận dụng làm phao bơi gắn liền với tuổi thơ của các em nhỏ yêu thích vẫy vùng trong làn nước có mặt từ thời bao cấp giờ vẫn được sử dụng. Những chiếc xe kem mút mua bằng tiền hoặc đổi dép nhưa, đồ đồng cũng từng là một hình ảnh hoài niệm về mùa hè Hà Nội xưa. Cách chống nóng cho phòng đơn giản