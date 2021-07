Mục sở thị loài trĩ sao đẹp kiêu hãnh quý hiếm nhất Việt Nam

Trĩ sao (tên khoa học Rheinardia ocellata) là một loài chim lớn trong họ nhà trĩ với kích thước dài tới 235cm. Chim trĩ sao có bộ lông tuyệt đẹp với màu vàng da bò hoặc đen. Phủ trên lông là những đốm nâu sẫm trông như cả trời sao huyền bí bao bọc khắp cơ thể. Đây chính là lý do người ta gọi loài này là trĩ sao. Trĩ sao có đuôi thuôn và rộng bản với 12 lông vũ dài gần tới 2 m. Vì thế chúng được coi là loài có lông vũ dài nhất trong số các loài chim sống hoang dã trong một thời gian dài. Ngoài vẻ đẹp huyền bí và kiêu hãnh, tập tính sinh sản của loài chim trĩ này cũng khá đặc biệt. Chim trống cất tiếng gáy gọi bạn tình từ tháng 3 - 6 hàng năm. Tiếng gáy rất to, vang xa và cất lên từng chập. Ngoài gáy, vào mùa sinh sản, con đực hay múa khoe mẽ, tạo thành bãi múa nơi các con trống tụ tập biểu diễn để tán tỉnh các con mái bạn tình tiềm năng. Mùa sinh sản của trĩ sao bắt đầu từ tháng 3-7. Môi trường sống của trĩ sao thường là rừng rậm thường xanh, trên các đỉnh và sườn đồi có độ dốc khác nhau và độ cao từ 100 – 1000m, phổ biến từ 100 – 700m. Ở những nơi có trĩ sao sinh sống thường có thể nghe tiếng kêu từ xa. Hiện tại Việt Nam, trĩ sao được ghi nhận tại các khu vực như VQG Pù Mát (Nghệ An), Vũ Quang (Hà Tĩnh), VQG Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình), Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), VQG Chư Yang Sin (Đắc Lắc)... Vườn quốc gia Bạch Mã hiện được coi là nơi còn quần thể trĩ sao lớn nhất. Tuy nhiên, các quần thể trĩ sao đang bị thu hẹp lại rất nhanh. Hiện trĩ sao đang đối mặt với hàng loạt mối đe doạ như mất sinh cảnh sống, bẫy bắt, săn bắn, thời tiết, thiên tai. Ngoài các mối đe dọa hiện tại; trong tương lai, trĩ sao có thể đối mặt với một số các mối đe dọa khác như phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch sinh thái không bền vững cũng như biến đổi khí hậu. Hiện loài này có mặt trong Sách đỏ. Ngoài điều kiện tự nhiên, hiện nay, một số cá thể trĩ sao đang được nuôi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Biểu tượng của Thảo Cầm Viên Sài Gòn chính là trĩ sao vì đây là vườn thú đầu tiên ấp nở thành công loài chim trĩ sao quý hiếm trong môi trường nuôi nhốt. Mời độc giả xem video: Tìm thấy viên kim cương lớn thứ 29 trên thế giới. Nguồn: THDT.

