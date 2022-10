Motorola Razz 2022 lộ diện, có đè bẹp đối thủ Galaxy Z Flip 4?

Motorola Razr 2022 - chiếc smartphone màn hình gập của Motorola đã mất gần 3 tháng để có thể chính thức "lên kệ" quốc tế. Sản phẩm là kết hợp giữa thiết kế mang tính biểu tượng, có phần hoài cổ với sự hiện đại của công nghệ di động đỉnh cao thế kỷ 21. Motorola Razr 2022 được đánh giá là đối thủ đáng gờm của Galaxy Z Flip 4 với chung phong cách màn hình gập kiểu vỏ sò. Razr 2022 sở hữu thiết kế được làm mới trong khi Motorola Razr 2019 và Razr 5G chỉ có 1 camera phía sau thì giờ đây Razr 2022 có đến tận 2 camera sau, thiết kế viền màn hình cũng mỏng hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm Razr 2022 tiếp tục trang bị cảm biến dấu vân tay ở cạnh bên. Ngoài ra, bản lề cũng có thiết kế mỏng hơn và bền hơn cho phép người dùng sử dụng thoải mái hơn. Moto Razr 2022 trang bị tấm nền P-OLED có thể gập lại với kích thước 6.7 inch (màn hình được thiết kế đục lỗ). Bên cạnh đó, thiết bị còn có màn hình với độ phân giải Full HD+, tần số quét 144 Hz hỗ trợ HDR10+. Mặt sau của Razr 2022 có màn hình phụ P-OLED kích thước 2.7 inch, người dùng thuận tiện hơn cho việc đọc thông báo cũng như chụp ảnh. Về mặt nhiếp ảnh, Moto Razr có cảm biến camera chính lên đến 50 MP hỗ trợ OIS (chống rung quang học), đi kèm camera phụ 13 MP. Phía trước màn hình được trang bị camera selfie với độ phân giải lên đến 32 MP, bạn có thể thỏa sức chụp ảnh selfie hoặc gọi điện video rõ nét. Điểm cộng ở thiết bị là sở hữu bộ vi xử lý Snapdragon 8+ Gen 1 mới nhất đến từ Qualcomm, có 16 GB RAM LPDDR5 và 512 GB dung lượng lưu trữ UFS 3.1. Razr 2022 chạy giao diện myUI 4.0 dựa trên hệ điều hành Android 12. Về mặt dung lượng pin, thiết bị có viên pin 3.500 mAh đi kèm hỗ trợ sạc nhanh 33 W. Razr 2022 cũng hỗ trợ các kết nối như hai khe SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC và cổng USB-C. Người dùng ở một số thị trường châu Âu đã có thể mua Motorola Razr 2022 ngay lúc này. Sản phẩm có giá 1199 Euro (tương đương 29,66 triệu đồng) và chỉ có một tùy chọn màu - Đen Satin và bộ nhớ RAM 8GB/ ROM 256GB ở Châu Âu. >>>Xem thêm video: Galaxy X BTS: Behind the scenes highlights with Galaxy l Samsung.

