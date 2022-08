Ngắm bộ đôi “sát thủ” của Samsung chính thức mở bán tại Việt Nam

Tối ngày 25/8 vừa qua, các đại lý bán lẻ đa chính thức mở bán và giao hàng sớm bộ đôi smartphone thuộc dòng Galaxy Z series là Galaxy Z Fold 4 và Z Flip 4 ở thị trường Việt Nam. Theo ghi nhận, Galaxy Z Fold 4 hầu như không thay đổi nhiều về thiết kế so với bản tiền nhiệm. Máy vẫn sở hữu kiểu dáng gập cánh bướm như các phiên bản trước. Galaxy Z Fold 4 được trang bị màn hình gập với lớp kính siêu mỏng, có độ bền tăng hơn 45% so với phiên bản tiền nhiệm Galaxy Z Fold 3. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+). Màn hình phụ của máy vẫn sở hữu kích thước 6,2 inch với thiết kế Infinity-O tràn viền, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, tần số quét linh hoạt 48 - 120 Hz. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+). Tuy nhiên, do thay đổi về kích thước nên tỷ lệ của màn hình của máy cũng thay đổi theo, trở thành 23,1 : 9 thay vì 23,5 : 9 như trên thế hệ cũ. Samsung đã nâng cấp cho Z Fold 4 camera chính lên hẳn độ phân giải 50MP (Fold 3 chỉ là 12MP), có OIS, khẩu độ F1.8, lấy nét Dual Pixel AF. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+). Trong khi đó, màn hình chính bên trong khi mở rộng cho kích thước lên tới 7,6 inch, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X với tần số quét linh hoạt 1 - 120 Hz và độ sáng đạt 1000 nit. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+). Còn về Galaxy Z Flip 4, máy cũng máy hầu như không có thay đổi nhiều về thiết kế. Thiết bị vẫn sở hữu kiểu dáng gập giống như chiếc hộp phấn, tuy nhiên, phần viền và bản lề của thiết bị đã được thu gọn hơn so với Galaxy Z Flip 3, giúp máy trở nên gọn gàng và nhỏ nhắn hơn. Khung nhôm trên phiên bản Z Flip mới được hoàn thiện bóng thay vì mờ như trước đây. Màn hình phụ hiển thị của máy có kích thước 1,9 inch, mặt lưng kính Gorilla Glass DX nhám mờ tương phản tốt với phần khung kim loại mang đến một thiết kế có tổng thể tinh tế và góc cạnh hơn. Galaxy Z Flip 4 vẫn được trang bị màn hình AMOLED 6,7 inch với tần số quét linh hoạt từ 1 - 120 Hz. So với phiên bản tiền nhiệm, Galaxy Z Flip4 chủ yếu được nâng cấp về sức mạnh bên trong. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+). Máy sở hữu bộ vi xử lý Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM 8 GB đi kèm tùy chọn bộ nhớ 128 GB, 256 GB và 512 GB. Pin của máy đã được nâng cấp dung lượng lên thành 3.700 mAh, hỗ trợ sạc nhanh lên 25 W. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+). Thiết bị hỗ trợ chống nước theo tiêu chuẩn IPX8, cho khả năng chống chịu nước ở độ sâu 1,5 m trong thời gian 30 phút. Z Flip 4 chủ yếu hướng đến phái nữ với ngoại hình nhỏ gọn, bóng bẩy và thời trang. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+). Hiện hai mẫu điện thoại trên đang được một số nhà phân phối chào bán với giá từ 23,9 triệu đồng với Z Flip 4 và từ 40,9 triệu đồng với Z Fold. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+). Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

