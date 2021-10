Mổ xẻ “siêu vắc xin” phòng ngừa tất cả chủng virus Corona

Các nhà khoa học đến từ Nhật Bản đang sử dụng phương pháp liên quan đến các protein được áp dụng kỹ thuật biến đổi gen từ virus SARS-CoV-2 để tạo ra một siêu vắc xin có thể áp dụng rộng rãi hơn. Cụ thể, nghiên cứu sẽ tập trung vào protein gai của virus, bao gồm vùng liên kết thụ thể bám vào thụ thể trên tế bào người được gọi là ACE2. Sau khi protein gai gắn vào ACE2, virus sẽ xâm nhập vào tế bào và nhân bản. Một phần của vùng liên kết thụ thể, được gọi là vùng đầu, thường có đặc tính riêng, nhưng ngược lại, vùng lõi ở nhiều virus corona có nhiều điểm tương đồng. Khả năng miễn dịch nhờ tiêm chủng thường được tạo ra nhờ sản sinh các kháng thể chống lại "vùng đầu" của virus, khiến một vắc xin chỉ có khả năng bảo vệ đối với một loại virus Corona cụ thể. Tuy nhiên, các nhà khoa học Nhật Bản muốn giải quyết vấn đề này nên đã biến đổi gen vùng liên kết thụ thể của protein gai để các phân tử đường gắn vào vùng đầu. Họ gọi đây là kháng thể trung hòa, và trong các thử nghiệm, chúng được phát hiện có khả năng vô hiệu hóa không chỉ virus SARS-CoV-2 mà còn cả virus SARS-CoV-1 từng là nguyên nhân khiến dịch SARS bùng phát năm 2002. Các thử nghiệm trên chuột bạch cho thấy những cá thể được tiêm loại protein được áp dụng kỹ thuật biến đổi gen này sản sinh tỷ lệ kháng thể chống lại vùng lõi lớn hơn - thay vì vùng đầu như thường lệ. Không những thế, các kháng thể trung hòa cũng có hiệu quả chống lại 3 loại virus corona tương tự ở tê tê và dơi. Đây là một phát hiện vô cùng quan trọng vì virus corona hiện được tìm thấy ở một số loài động vật, và có nguy cơ tiếp tục lây nhiễm sang người trong tương lai. "Các đại dịch trước đây như Sars-CoV-1 và Mers-CoV đã xảy ra do virus corona lây từ động vật sang người, do đó nguy cơ xuất hiện các loại virus tương tự trong tương lai là một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu, ngay cả khi chúng ta đã có những loại vắc xin hiệu quả trong thời điểm hiện tại", Giáo sư Tomohiro Kurosaki, từ Đại học Osaka, Nhật Bản, cho biết. Hiện nay, thế giới đang đối phó với những biến thể của virus Sars-CoV-2 bằng cách nâng cấp vắc xin hiện có. Tuy nhiên, điều này lại gặp trở ngại lớn bởi việc sản xuất chúng cần thời gian và sau đó lại phải triển khai chiến dịch tiêm chủng. Vì vậy, việc phát triển một "siêu vắc xin" có khả năng phòng ngừa tất cả các chủng virus Corona sẽ được ưa chuộng và thuận tiện hơn cho các quốc gia trên thế giới. Ngoài Nhật Bản, các đồng nghiệp đến từ Mỹ cũng đang nghiên cứu sản sinh miễn dịch chống lại một loạt các virus Corona bằng loại "vắc xin khảm" được họ tạo ra từ nhiều kháng nguyên. Tuy nhiên, họ vẫn "sẽ còn một chặng đường dài phía trước" để phát triển một loại vắc xin phổ quát. Mời các bạn xem video: Đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin phòng COVID-19. Nguồn: VTV.

