Mở mộ cổ vỏn vẹn 31m2, loá mắt kho báu vật chứa đầy vàng

Vào năm 2000, một ngôi mộ cổ được phát hiện sau một vụ nổ ở thị trấn Trường Than, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Mặc dù diện tích của ngôi mộ cổ chỉ là 31m2 nhưng bên trong nó chứa nhiều bảo vật có giá trị lớn. Một nhóm chuyên gia khảo cổ đã tiến hành khai quật mộ cổ này. Ngôi mộ này được xác định là lăng mộ của Lương Trang Vương Chu Chiêm Vỹ, một hoàng tử của triều đại nhà Minh, cùng với vợ của ông. Lương Trang Vương là con thứ 9 của Minh Nhân Tông và không có con trai, vì vậy các chuyên gia tin rằng hầu hết tài sản của ông đã được chôn cất trong ngôi mộ này. Sau khi làm sạch, các chuyên gia khảo cổ đã phát hiện nhiều món đồ tùy táng quý giá bên trong ngôi mộ. Có vàng, bạc, ngọc, đá quý, và đồ sứ. Số lượng và giá trị của các di vật rất lớn, với hơn 5.300 món đồ có giá trị cao. Trong đó, có trang sức khảm đá quý, vàng, bạc và một viên ngọc sapphire nặng 200 carat được xác nhận là lớn nhất được tìm thấy ở Trung Quốc. Một số món bảo vật trong mộ cổ được cho là nhập khẩu từ nước ngoài. Giá trị của các món vàng, bạc và đá quý này ước tính lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Lý do khiến các chuyên gia hào hứng với ngôi mộ này là do Lương Trang Vương là một vị thân vương, trong quan niệm người Trung Quốc xưa, các vị thân vương thường có tài sản lớn được chôn cất cùng mình khi qua đời. Do đó, việc khai quật ngôi mộ cổ này đã mang lại những thông tin quan trọng về cuộc sống của hoàng tộc thời nhà Minh và cung cấp những món bảo vật quý giá cho việc nghiên cứu văn hóa lịch sử Trung Quốc. Mời quý độc giả xem thêm video: Xôn xao "hộp cá ướp muối" vẫn "ngon mắt" trong mộ cổ ngàn năm.

