Mở mộ cổ thấy đống đất đen sì, chuyên gia hét lên "báu vật"

Vào năm 2013, người dân vô tình phát hiện một ngôi mộ cổ trên cánh đồng ở thị trấn nhỏ thuộc thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngay sau đó, họ thông báo cho giới chức trách. Sự kiện này mở đầu cho khám phá một báu vật giá trị. Cụ thể, các chuyên gia thuộc Cục Bảo vệ Di tích Văn hóa Thành phố Dương Châu đến địa điểm trên và tiến hành cuộc khai quật. Họ xác định ngôi mộ thuộc thời nhà Tùy. Dù ngôi mộ có kích thước không lớn nhưng bên trong có chứa rất nhiều đồ tùy táng giá trị. Về sau, với những hiện vật được tìm thấy, các chuyên gia xác định chủ nhân ngôi mộ là hoàng đế Dương Quảng hay còn gọi Tùy Dạng Đế. Về sau, nhóm chuyên gia phát hiện ngôi mộ của Tiêu hoàng hậu gần nơi an nghỉ ngàn thu của Tùy Dạng Đế. Theo các sử liệu, khi còn sống, ông hoàng nhà Tùy hết mực yêu thương, sủng hạnh Tiêu hoàng hậu. Do đó, sau khi qua đời, nhà vua muốn chôn cất vợ yêu cạnh mình. Khi sắp kết thúc cuộc khai quật tại mộ của Tiêu hoàng hậu, nhóm khảo cổ bất ngờ phát hiện một "đống đất đen". Ban đầu, họ suy đoán đây có thể là đống đất bình thường hoặc là chất thải. Thế nhưng, để chắc chắn đó là thứ gì, các chuyên gia tiến hành lấy mẫu kiểm tra tỉ mỉ. Kết quả nghiên cứu khiến các chuyên gia vô cùng bất ngờ khi biết được "đống đất đen" thực chất là vương miện bằng vàng của Tiêu Hậu. Do nằm hàng ngàn năm trong mộ cổ nên vương miện bị hư hại khá nghiêm trọng khiến báu vật trông giống như một đống đất. Các chuyên gia tiến hành phục chế chiếc vương miện trong vài năm. Khi hoàn thành, họ sửng sốt trước vương miện vô cùng tinh xảo khi được các nghệ nhân chế tác bằng vàng nguyên chất. Thêm nữa, bảo vật này còn được khảm nhiều ngọc trai. Theo đó, chiếc vương miện trở thành một trong những báu vật giá trị nhất được tìm thấy trong mộ vợ yêu của Tùy Dạng Đế. Mời quý độc giả xem video: Hà Nội: Hàng loạt vụ mất trộm cổ vật tại đình chùa. Nguồn: THDT.

Vào năm 2013, người dân vô tình phát hiện một ngôi mộ cổ trên cánh đồng ở thị trấn nhỏ thuộc thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngay sau đó, họ thông báo cho giới chức trách. Sự kiện này mở đầu cho khám phá một báu vật giá trị. Cụ thể, các chuyên gia thuộc Cục Bảo vệ Di tích Văn hóa Thành phố Dương Châu đến địa điểm trên và tiến hành cuộc khai quật. Họ xác định ngôi mộ thuộc thời nhà Tùy. Dù ngôi mộ có kích thước không lớn nhưng bên trong có chứa rất nhiều đồ tùy táng giá trị. Về sau, với những hiện vật được tìm thấy, các chuyên gia xác định chủ nhân ngôi mộ là hoàng đế Dương Quảng hay còn gọi Tùy Dạng Đế. Về sau, nhóm chuyên gia phát hiện ngôi mộ của Tiêu hoàng hậu gần nơi an nghỉ ngàn thu của Tùy Dạng Đế. Theo các sử liệu, khi còn sống, ông hoàng nhà Tùy hết mực yêu thương, sủng hạnh Tiêu hoàng hậu. Do đó, sau khi qua đời, nhà vua muốn chôn cất vợ yêu cạnh mình. Khi sắp kết thúc cuộc khai quật tại mộ của Tiêu hoàng hậu, nhóm khảo cổ bất ngờ phát hiện một "đống đất đen". Ban đầu, họ suy đoán đây có thể là đống đất bình thường hoặc là chất thải. Thế nhưng, để chắc chắn đó là thứ gì, các chuyên gia tiến hành lấy mẫu kiểm tra tỉ mỉ. Kết quả nghiên cứu khiến các chuyên gia vô cùng bất ngờ khi biết được "đống đất đen" thực chất là vương miện bằng vàng của Tiêu Hậu. Do nằm hàng ngàn năm trong mộ cổ nên vương miện bị hư hại khá nghiêm trọng khiến báu vật trông giống như một đống đất. Các chuyên gia tiến hành phục chế chiếc vương miện trong vài năm. Khi hoàn thành, họ sửng sốt trước vương miện vô cùng tinh xảo khi được các nghệ nhân chế tác bằng vàng nguyên chất. Thêm nữa, bảo vật này còn được khảm nhiều ngọc trai. Theo đó, chiếc vương miện trở thành một trong những báu vật giá trị nhất được tìm thấy trong mộ vợ yêu của Tùy Dạng Đế. Mời quý độc giả xem video: Hà Nội: Hàng loạt vụ mất trộm cổ vật tại đình chùa. Nguồn: THDT.