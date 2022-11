Mèo tiên tri, thần rùa dự đoán tỉ số World Cup 2022 29/11

Hôm nay (29/11), vào lúc 22h theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra 2 trận cầu thuộc bảng A World Cup 2022: Ecuador vs Senegal và Hà Lan vs Qatar. Sau hai lượt trận, Hà Lan và Ecuador chia nhau hai vị trí dẫn đầu với 4 điểm, Senegal có 3 điểm, tạm đứng thứ 3. Qatar với hai trận toàn thua đã chính thức bị loại. Ở lượt cuối cùng của vòng bảng, hai trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ. Hà Lan sẽ gặp Qatar còn Senegal quyết đấu Ecuador. Chỉ cần một trận hòa trước Qatar, Hà Lan sẽ giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, trận đấu Senegal và Ecuador sẽ quyết định tấm vé đi tiếp còn lại của bảng A. Trước trận đấu Ecuador vs Senegal, nhà tiên tri động vật là mèo Cass và thần rùa trổ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Senegal. Qatar thua cả 2 trận trước Ecuador và Senegal nên họ chính thức bị loại. Sau hai lượt trận, Hà Lan và Ecuador chia nhau hai vị trí dẫn đầu với 4 điểm, Senegal có 3 điểm, tạm đứng thứ 3. Ở lượt cuối cùng của vòng bảng, hai trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ. Hà Lan sẽ gặp Qatar còn Senegal quyết đấu Ecuador. Đây có thể xem như trận đấu thủ tục của chủ nhà Qatar. Hà Lan, dù được coi là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2022 nhưng đội tuyển chưa thực sự khiến cổ động viên yên lòng. Hà Lan thắng chật vật Senegal 2-0, rồi bị Ecuador cầm hòa. Ở lượt đấu cuối cùng, Hà Lan liệu sẽ đưa ra đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng, chắc chắn vị trí đầu bảng A? Trước trận đấu Hà Lan vs Qatar, nhà tiên tri động vật là mèo Cass và thần rùa trổ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Hà Lan. "Mèo tiên tri" là cái tên quen thuộc được nhắc đến trước mỗi trận đấu ở World Cup 2022. Chú mèo Cass là một trong những “nhà tiên tri” lừng danh trong làng bóng đá trong gần 10 năm qua. Cứ mỗi giải đấu lớn, nhân vật này lại nổi như cồn. Mèo Cass là cái tên nổi tiếng nhất, nhưng "nhà tiên tri" này cũng gặp phải sự cạnh tranh của những "đồng nghiệp". Trong khi đó, thần rùa Super Turtle Predictions đang là "ngôi sao mạng xã hội" với nhiều dự đoán tỉ số chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, cúp C1, hay Olympic Tokyo 2020, Copa America 2021. >>>Xem thêm video: Bạo loạn ở Brussels sau khi Bỉ thua sốc Marocco ở World Cup 2022.

