“Mây vảy rồng” xuất hiện trên bầu trời Hà Nội, chuyên gia giải mã sao?

Hình ảnh của đám mây này đã gây sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhiều người thể hiện sự lo lắng và đề xuất cần chuẩn bị trước khả năng bão. Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng Nguyễn Lan Oanh đã xác định rằng đám mây xuất hiện không phải là mây vảy rồng, mà thực chất là mây trung tích (Altocumulus translucidus). Mây trung tích không báo hiệu về bão và thời tiết khắc nghiệt. Các đám mây trung tích được hình thành do sự tách ra của phần tử lớn trong mây, tạo ra các hạt nước và tạo nên hình dạng phiến mỏng hoặc bàn cờ. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đã xác nhận rằng không có dấu hiệu đón bão hoặc thời tiết khắc nghiệt trong một tuần tới ở Hà Nội . Đây là một hiện tượng thường gặp và không gây nguy hiểm. Mây Mammatus, hay "mây vảy rồng" là một loại đám mây hình cầu với các bọng mây nhỏ tụ lại, tạo thành một mảng mây lớn, dày đặc. Chúng xuất hiện do sự đối lưu giữa không khí ấm và lạnh và thường liên quan đến cơn bão mạnh hoặc thời tiết khắc nghiệt. Các đám mây Mammatus có kích thước trung bình từ 1 đến 3 km, và chúng thường tồn tại trong khoảng 10 phút cho đến vài giờ. Mây Mammatus thường được xem là dấu hiệu của cơn bão lớn hoặc thời tiết xấu. Chúng thường kèm theo sấm sét và thường xuất hiện trong những tháng có thời tiết nóng và ấm. Mây vảy rồng xuất hiện trước hoặc sau khi thời tiết khắc nghiệt diễn ra. Do động đất và không khí lúc mây Mammatus xuất hiện phức tạp và nguy hiểm, các hãng hàng không thường khuyên các máy bay tránh vùng có nhiều mây Mammatus.