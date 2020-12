Mẫu iPhone 12 độc lạ loại bỏ hoàn toàn camera để tránh... quay lén

Caviar là một thương hiệu của nước Nga chuyên nâng cấp cho các dòng smartphone cao cấp bằng đá quí và các vật liệu độc đáo đắt tiền. Những bê bối lộ thông tin cá nhân hay quay lén thông qua camera của các thiết bị công nghệ liên tục xuất hiện, ngay cả khi Apple luôn tự tin khẳng định khả năng bảo mật của iPhone thì vẫn có một số khách hàng lo lắng. Và để giải quyết vấn đề này thì Caviar đã ra mắt ý tưởng tạo ra một chiếc iPhone 12 Pro Stealth loại bỏ hoàn toàn hệ thống camera của iPhone 12 Pro. Tên “Stealth” được chọn vì thiết kế lấy cảm hứng từ dòng máy bay phản lực siêu thanh với 2 biến thể và đều sử dụng chất liệu titan để tạo mới phần vỏ ở mặt sau. Caviar iPhone 12 Stealth có lớp phủ laser màu đen siêu bền, trong khi phiên bản Stealth Gold chuyển sang lớp phủ PVD vàng. Mỗi phiên bản này chỉ bán ra 99 chiếc. Chức năng Face ID ở điện thoại vẫn hoạt động nhưng sử dụng camera hồng ngoại TrueDepth. Khỏi cần phải nói, các phiên bản do Caviar làm ra luôn đắt tiền và Stealth cũng không ngoại lệ. Phiên bản màu đen có mức giá 4.990USD. Trong khi đó phiên bản mạ vàng sẽ đắt hơn, ở mức 5.520USD. Ngay cả Logo của Apple cũng bị loại bỏ, khi nhìn ở mặt sau, chiếc iPhone gần như là một khối kim loại phẳng, bên dưới chỉ có khắc tên thương hiệu Caviar. Ngay ở phần giới thiệu, Caviar cũng khẳng định mẫu iPhone 12 Pro Stealth này dành cho những ai yêu cầu bảo mật tuyệt đối tại nơi làm việc “Perfect if your workplace is in a high-security area”. Nếu so với các sản phẩm khác của Caviar thì mức giá này là tương đối tốt. Nhưng nếu nhu cầu khách hàng quá cao thì có thể giá máy có thể sẽ bị đẩy tăng thêm. Kèm theo đó, máy cũng được đựng trong một hộp đặc biệt bằng da đê nâng thêm tầm đẳng cấp. Không có thông tin nào về việc MagSafe có còn hoạt động hay không. Rất có thể, tính năng sạc không dây sẽ bị tắt do việc tùy biến sản phẩm của Caviar.

