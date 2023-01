“Mặt trăng đen” lộ diện trong năm 2023: Làm sao để không bỏ lỡ?

Có hai định nghĩa về Mặt trăng đen. Thứ nhất là lần trăng non thứ hai trong một tháng hoặc. Thứ hai là trăng non thứ 3 trong một mùa có có 4 trăng non. Khi xảy ra hiện tượng này, Mặt trăng sẽ tối đến nỗi không nhìn thấy được vì không được mặt trời chiếu sáng. Vài ngày sau đó, bạn mới thấy một mảnh trăng bạc hình lưỡi liềm trên bầu trời. Mặc dù không thể nhìn thấy Trăng đen trên bầu trời, nhưng đây lại là cơ hội tốt để ngắm những ngôi sao vì chúng không bị lấn át bởi ánh sáng của Mặt trăng. Mặt trăng đen là hiện tượng hiếm khi xảy ra, gây ra hiện tượng nhật thực một phần cho các khu vực của Nam Mỹ. Năm ngoái, người yêu thiên văn không có cơ hội quan sát hiện tượng này. Trong năm 2023, Mặt Trăng sẽ 3 lần đi vào các vị trí đặc biệt và phô diễn trước mắt người Trái Đất những hình ảnh ngoạn mục. Đầu tiên là nhật thực hình khuyên 20/4. Hiện tượng nhật thực, xảy ra khi Mặt Trăng vô tình chen ngang giữa Mặt Trời và Trái Đất vào buổi sáng, sẽ cực kỳ đẹp vào tháng 4/2023 do tạo nên một "nhật thực hình khuyên". Người dân sống ở nửa phía Nam của Việt Nam sẽ đực hiêm ngưỡng lần nhật thực này dưới dạng bán phần. Nhật thực hình khuyên xảy ra khi khoảng cách của Mặt Trăng với 2 thiên thể mà nó chắn ngang vừa đủ để hiện hình thành một "Mặt Trăng Đen" tuyệt đẹp giữa ban ngày, được viền quanh bởi một vầng hào quang là Mặt Trời chưa bị che khuất hẳn, tạo nên một cảnh tượng đẹp ma mị. Theo Time and Date, Nam Á, Đông Á, châu Úc, khu vực thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Nam Cực sẽ tận mắt thấy hình khuyên này, trong khi phần còn lại của châu Úc và một phần Đông Nam Á sẽ chiêm ngưỡng dưới dạng nhật thực bán phần. Tại TP HCM nhật thực sẽ bắt đầu từ 8 giờ 34 phút đến 13 giờ 59 phút ngày 20/4. Chúng ta rất may mắn bởi vì ước tính chỉ có 8,77% dân số thế giới - tương đương 693 triệu người - có thể chiêm ngưỡng "Mặt Trăng Đen" vào buổi sáng tháng tư này. Thứ hai là nguyệt thực nửa tối tháng 5. Lần này Mặt Trăng lại ẩn nấp khỏi Mặt Trời trong đêm và chui vào phần bóng của Trái Đất. Tuy nhiên thay vì chui vào phần bóng tối đen và tạo thành trăng máu (nguyệt thực toàn phần), nó chỉ chui vào phần bóng nửa tối và khiến Mặt Trăng như được che phủ bởi một lớp voan đen. Châu Úc, châu Phi và hầu hết châu Á, một phần Nam Cực có thể nhìn thấy nguyệt thực nửa tối này. Tại Việt Nam, nguyệt thực nửa tối sẽ bắt đầu vào lúc 22 giờ 14 phút tối 5/5, đạt cực đại lúc 0 giờ 22 phút rạng sáng 6/5 và kết thúc lúc 2 giờ 31 phút. Ước tính có tới 6,62 tỉ người trên toàn thế giới chiêm ngưỡng được hiện tượng bởi nó bao trùm lên các châu lục đông dân nhất, trong đó có 4,49 tỉ người được chiêm ngưỡng từ đầu đến cuối. Cuối cùng là nhật thực hình khuyên tháng 10. Nhật thực lần này có thể quan sát ở Tây Phi, châu Mỹ, một phần Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Cực.Theo Time and Date, hiện tượng sẽ bắt đầu vào lúc 22 giờ 3 phút tối 14/10 theo giờ Việt Nam, đạt cực đại lúc 0 giờ 59 phút sáng 15/10 và kết thúc lúc 3 giờ 55 phút. Vì vậy tất nhiên chúng ta không thể nhìn thấy nhật thực hình khuyên này mà đành "nhường phần" chiêm ngưỡng "Mặt Trăng Đen" cho những người ở phía ban ngày của Trái Đất vào thời điểm đó - ước tính khoảng 1 tỉ người sẽ có cơ hội. Nhật thực hình khuyên tháng 10 sẽ hiện ra với "Mặt Trăng Đen" trông to hơn hồi tháng 4, với đường viền rực lửa mỏng hơn. >>>Xem thêm video: NASA 'bắn' tiểu hành tinh để bảo vệ Trái đất (Nguồn: VTV24).

