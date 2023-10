Mang bảo vật của ông nội đi thẩm định, chuyên gia phán câu giật mình

Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng những tấm hình này không có giá trị cổ quý, nhưng thật ra chúng không phải là những bức hình thông thường. Chúng được chụp vào những năm cuối của triều đại Thanh và được in trên khung kính thủy tinh. Cô gái đã chia sẻ rằng, những tấm hình này là món quà của một người Trung Quốc cho ông nội của cô, người làm việc tại đại sứ quán Pháp. Điều này đã khiến chuyên gia trong chương trình giám định bảo vật tò mò và hỏi về danh tính của ông nội cô và cách ông nhận được những bức hình chụp của Từ Hi Thái hậu. Cô gái người Pháp giải thích, người Trung Quốc này có mối quan hệ tốt với ông nội và đã tặng những bức hình này cho ông. Việc này khiến mọi người kinh ngạc vì vào thời xưa, việc đến Trung Quốc và nhận được những món quà như vậy thường liên quan đến người giàu có và quyền lực. Chuyên gia tiếp tục giải thích rằng trong ba tấm hình, tấm hình chụp chợ đồ cổ là quý giá nhất. Lý do là những bức hình chụp Từ Hi Thái hậu đã được lưu giữ rất nhiều, nên chúng không còn hiếm và quý giá nữa. Tuy nhiên, tấm hình chợ đồ cổ lại có giá trị lớn trong công việc nghiên cứu văn hóa Trung Quốc cuối thời kỳ nhà Thanh. (Ảnh minh họa) Một bức hình kính thủy tinh được bảo quản toàn vẹn như vậy có giá trị sưu tầm rất cao, dù không phải giá trị về mặt tiền bạc. Nếu có phim gốc, thì giá trị càng tăng lên nhiều. (Ảnh minh họa) Cuối cùng, cô gái cảm thấy hạnh phúc vì đã mang đến Trung Quốc để giám định những tấm hình cổ này, cô trân trọng giá trị tinh thần của chúng hơn là giá trị vật chất.(Ảnh minh họa) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh tăng T59 số hiệu 337 vừa được công bố Bảo vật Quốc gia.

