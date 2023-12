Loạt phát hiện khảo cổ học chấn động nhất lịch sử nhân loại

1. Huyền thoại số 1 của lịch sử ngành khảo cổ học thế giới có lẽ là việc khám phá lăng mộ của Tutankhamun, vị Pharaoh thứ 18 của Ai Cập. Di tích này được nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter khai quật trong Thung lũng của các vị vua ở Ai Cập trong năm 1922. Giờ đây, khách du lịch có thể chiêm ngưỡng những hiện vật từ ngôi mộ của Tutankhamun trong các viện bảo tàng ở thành phố Cairo và Luxor. Để tránh làm ngôi mộ của Tutankhamun tổn hại do khách thăm viếng, chính quyền Ai Cập đã quyết định đóng cửa địa điểm này và cho xây dựng một bản sao để phục vụ du lịch. 2. Năm 1938, một người dân ở Sutton Hoo, nước Anh, đã mời ông Basil Brown - nhà khảo cổ học địa phương đến mảnh đất của mình để khai quật một nhóm các gò đất phủ cây cỏ thấp. Ngay khi bắt đầu đào, nhà khảo cổ biết rằng mình đã có một khám phá tuyệt vời: Một mộ thuyền của vị vua người Anglo-Saxon còn nguyên vẹn. Trong khu mộ có vô số hiện vật quý giá, trong đó có một chiếc mũ sắt, hiện vật trở nên nổi tiếng thế giới vì đã cung cấp một cái nhìn sống động về thế giới của người Anglo-Saxon. Ngày nay, du khách có thể tham quan xung quanh địa điểm khảo cổ và khám phá những câu chuyện lý thú về ngôi mộ của vị vua Anglo - Saxon và kho báu của ông. 3. Phiến đá Rosetta được quân đội của Napoléon phát hiện ra vào năm 1799 trong khi xây dựng một pháo đài ở Ai Cập. Phiến đá này khắc một văn bản bằng cả hai thứ ngôn ngữ khác nhau là chữ Hy Lạp và chữ tượng hình cổ của Ai Cập. Điều này khiến nó trở thành chìa khóa để các nhà khoa học giải mã thứ ngôn ngữ bí hiểm của nền văn minh cổ xưa nhất trên Trái Đất. Sau khi quân đội của Napoléon thua trận, phiến đá đã rơi vào tay người Anh và được trưng bày trong bảo tàng Anh Quốc từ năm 1802 đến nay. 4. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế nổi tiếng Trung Hoa cổ đại được một người nông dân phát hiện ra vào năm 1974. Những gì các nhà khảo cổ tìm được tại nơi đây đã làm cả thế giới choáng váng: đội quân 8.000 binh sĩ bằng đất nung được tạo tác với kích thước và sự sống động như người thật. Được phát lộ sau 2 thiên niên kỷ ngủ yên, lăng mộ Tần Thủy Hoàng mới chỉ được khai quật một phần và vẫn còn che giấu nhiều bí mật về vị hoàng đế đầu tiên của nước Trung Hoa thống nhất. Do những hạn chế về công nghệ, chính phủ Trung Quốc vẫn thận trọng với việc khai quật toàn bộ khu lăng mộ khổng lồ này. 5. Mạng lưới cung điện Knossos đã được nhà khảo cổ người Anh Arthur Evans phát hiện ra tại khu vực phía Đông Nam thành phố Iraklion trên đảo Crete (Hy Lạp) trong một cuộc khai quật kéo dài từ năm 1900–1905. Đây là hệ thống cung điện khổng lồ có từ thời đồ đồng do các cư dân nền văn minh Minoan xây dựng. Phát hiện quan trọng nhất tại cung điện Knossos là hàng nghìn tấm đất sét nung ghi lại một kiểu chữ chưa ai từng nhìn thấy trước đó. Chuyên gia người Anh Michael Ventris đã mất 50 năm để có thể giải mã loại chữ này. Ngày nay, cung điện Knossos đã được tu sửa để du khách dễ dàng đi tham quan toàn bộ mạng lưới kiến trúc đồ sộ. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

1. Huyền thoại số 1 của lịch sử ngành khảo cổ học thế giới có lẽ là việc khám phá lăng mộ của Tutankhamun, vị Pharaoh thứ 18 của Ai Cập. Di tích này được nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter khai quật trong Thung lũng của các vị vua ở Ai Cập trong năm 1922. Giờ đây, khách du lịch có thể chiêm ngưỡng những hiện vật từ ngôi mộ của Tutankhamun trong các viện bảo tàng ở thành phố Cairo và Luxor. Để tránh làm ngôi mộ của Tutankhamun tổn hại do khách thăm viếng, chính quyền Ai Cập đã quyết định đóng cửa địa điểm này và cho xây dựng một bản sao để phục vụ du lịch. 2. Năm 1938, một người dân ở Sutton Hoo, nước Anh, đã mời ông Basil Brown - nhà khảo cổ học địa phương đến mảnh đất của mình để khai quật một nhóm các gò đất phủ cây cỏ thấp. Ngay khi bắt đầu đào, nhà khảo cổ biết rằng mình đã có một khám phá tuyệt vời: Một mộ thuyền của vị vua người Anglo-Saxon còn nguyên vẹn. Trong khu mộ có vô số hiện vật quý giá, trong đó có một chiếc mũ sắt, hiện vật trở nên nổi tiếng thế giới vì đã cung cấp một cái nhìn sống động về thế giới của người Anglo-Saxon. Ngày nay, du khách có thể tham quan xung quanh địa điểm khảo cổ và khám phá những câu chuyện lý thú về ngôi mộ của vị vua Anglo - Saxon và kho báu của ông. 3. Phiến đá Rosetta được quân đội của Napoléon phát hiện ra vào năm 1799 trong khi xây dựng một pháo đài ở Ai Cập. Phiến đá này khắc một văn bản bằng cả hai thứ ngôn ngữ khác nhau là chữ Hy Lạp và chữ tượng hình cổ của Ai Cập. Điều này khiến nó trở thành chìa khóa để các nhà khoa học giải mã thứ ngôn ngữ bí hiểm của nền văn minh cổ xưa nhất trên Trái Đất. Sau khi quân đội của Napoléon thua trận, phiến đá đã rơi vào tay người Anh và được trưng bày trong bảo tàng Anh Quốc từ năm 1802 đến nay. 4. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế nổi tiếng Trung Hoa cổ đại được một người nông dân phát hiện ra vào năm 1974. Những gì các nhà khảo cổ tìm được tại nơi đây đã làm cả thế giới choáng váng: đội quân 8.000 binh sĩ bằng đất nung được tạo tác với kích thước và sự sống động như người thật. Được phát lộ sau 2 thiên niên kỷ ngủ yên, lăng mộ Tần Thủy Hoàng mới chỉ được khai quật một phần và vẫn còn che giấu nhiều bí mật về vị hoàng đế đầu tiên của nước Trung Hoa thống nhất. Do những hạn chế về công nghệ, chính phủ Trung Quốc vẫn thận trọng với việc khai quật toàn bộ khu lăng mộ khổng lồ này. 5. Mạng lưới cung điện Knossos đã được nhà khảo cổ người Anh Arthur Evans phát hiện ra tại khu vực phía Đông Nam thành phố Iraklion trên đảo Crete (Hy Lạp) trong một cuộc khai quật kéo dài từ năm 1900–1905. Đây là hệ thống cung điện khổng lồ có từ thời đồ đồng do các cư dân nền văn minh Minoan xây dựng. Phát hiện quan trọng nhất tại cung điện Knossos là hàng nghìn tấm đất sét nung ghi lại một kiểu chữ chưa ai từng nhìn thấy trước đó. Chuyên gia người Anh Michael Ventris đã mất 50 năm để có thể giải mã loại chữ này. Ngày nay, cung điện Knossos đã được tu sửa để du khách dễ dàng đi tham quan toàn bộ mạng lưới kiến trúc đồ sộ.