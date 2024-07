Loạt hình ảnh kinh dị nhất được chụp trên sao Hỏa, lạnh gáy khi nhìn

Không ít người phải giật mình khiếp sợ khi chứng kiến hình ảnh kinh dị này trên sao Hỏa xuất hiện năm 1976. Được chụp bởi tàu vũ trụ Viking 1 của NASA theo mô tả đây là cồn đá lớn tương tự đầu người, bóng râm tạo hình ảnh mắt, mũi, miệng, nhưng lại có người cho rằng đây là lăng mộ từ nền văn minh sao Hỏa đã biến mất từ lâu. Hình ảnh chiếc thìa trên bề mặt sao Hỏa đặt ra nghi vấn rằng đây liệu là dấu tích của nền văn minh đã mất hay là dãy núi đá với hình thù khác lạ. Năm 2015, NASA cũng chụp được ảnh chiếc thìa lơ lửng trên hành tinh đỏ. Năm 2016, Curiosity của NASA đã ghi lại được một đốm sáng kỳ lạ ở phía xa, hình thành nhiều giả thuyết về người ngoài hành tinh. Thực tế, theo các nhà khoa học đây có thể là tia vũ trụ. Tháng 11/2018, Curiosity lại tiếp tục ghi lại hình ảnh kỳ lạ trên sao Hỏa khi đang khám phá địa chất dọc Vera Rubin Ridge. Vật thể này có thể là thiên thạch gồm nickel và sắt. Năm 2014, hình ảnh bề mặt sao Hỏa với các vật thể tương tự xương đùi khiến những người chứng kiến không khỏi ''rợn tóc gáy''. Nhiều người cho rằng đây là hóa thạch từ nền văn minh đã biến mất. nhưng theo NASA có thể đây là đá có hình dạng kỳ lạ do bị xói mòn. Hòn đá nhỏ được Curiosity chụp lại ở khu vực cồn cát Rocknest được nhà săn UFO nổi tiếng Scott C. Waring ngay lập tức liên tưởng đến con sóc, thậm chí gọi nó là ''loài gặm nhấm dễ thương trên sao Hỏa''. Ngay khi đáp xuống hành tinh đỏ, Curiosity phát hiện mẩu nhựa trên bề mặt và NASA kết luận đây là mảnh nhựa từ chính tàu tự hành.Thế nhưng hóa ra, đó chỉ là một mảnh đá dẹt, mỏng khác biệt so với bề mặt. Ngày 5/9/2007, hình ảnh kinh dị trông như một phụ nữ mặc váy, giơ tay ra trước được tàu tự hành Spirit. Năm 2015, Curiosity cũng gửi về bức ảnh dãy đá với hình dạng giống người, song đây cũng chỉ là mảnh đá. Ảnh do tàu tự hành Opportunity chụp năm 2010 tại hố Concepcíon xuất hiện vật thể tương tự tác phẩm điêu khắc của nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại. Đặc biệt, nó rất giống tượng Nabu - vị thần trí tuệ của nền văn minh Neo-Assyrian. Những Thứ Kỳ Lạ Được Tìm Thấy Trên Sao Hỏa – Phần 1. Nguồn: Youtube

