Loạt Gamephone thất bại vì đi trước thời đại... quá dài

Ra mắt cuối năm 2003, N-Gage được mệnh danh là "Gameboy của ngành di động". Thiết kế của N-Gage tương đồng với Nokia 3300 nhưng màn hình lớn hơn, thêm một vài nút bấm, hỗ trợ nhiều người chơi cùng lúc qua Bluetooth hoặc dịch vụ N-Gage Arena. Đến nay, chiếc điện thoại này chủ yếu được người ta nhớ lại với hình ảnh của một sản phẩm thất bại. Tháng 3/2006, Samsung giới thiệu mẫu "Gamephone cao cấp" với cụm phím điều hướng game lộ ra khi trượt máy theo dạng ngang cùng gia tốc kế điều khiển chuyển động. Hãng cũng tích hợp bộ thu truyền hình kỹ thuật số DMB tận dụng màn hình LCD 3 inch QVGA trên SPH-B5200. Tuy nhiên, thiết bị gần như "biến mất" ngay sau khi ra mắt. Không còn ra mắt điện thoại N-Gage, Nokia quyết định thay đổi chiến lược, biến N-Gage thành cửa hàng cung cấp game trên các thiết bị. Nền tảng hoạt động vào tháng 4/2008, 3 tháng trước khi Apple phát hành App Store cho iOS. Nokia N81 ra mắt tháng 8/2007 là thiết bị đầu tiên có 2 nút chơi game chuyên dụng hỗ trợ nền tảng này. Còn được gọi là "PlayStation Phone" (điện thoại PlayStation), Xperia Play ra mắt vào tháng 4/2011. Xperia Play không chỉ có cụm phím điều khiển quen thuộc của PlayStation, phím "vai" (shoulder button), cần analog ảo mà còn tích hợp cửa hàng bán game PlayStation One đầy cảm giác "tuổi thơ". Khoảng 6 tháng trước Sony PS Vita, công ty Trung Quốc mang tên iReadyGo đã trình làng Much 3G (i2), mẫu smartphone chơi game 3G đầu tiên của Trung Quốc. Thiết bị chạy Android 2.3.4, màn hình LCD 5 inch 800x480 pixel, vi xử lý Samsung Hummingbird 1GHz (cũng được trang bị trên Galaxy S đời đầu), RAM 512MB, bộ nhớ trong 16GB, pin 3.000 mAh cùng giá bán khoảng 250 USD. Sau 2 "bản sao" của PS Vita, công ty Trung Quốc sau đó trình làng Much i5 tháng 7/2013 với thiết kế khác biệt một chút, màn hình 5 inch HD, vi xử lý MTK6589 và 2 SIM. Bản nâng cấp Much W1 ra mắt sau đó hơn 1 năm với vi xử lý MTK6592 1.7GHz, tăng gấp đôi RAM và giá 310 USD. Trước ROG Phone khá lâu, người bạn "đồng hương" Acer đã trình làng smartphone chơi game vào tháng 9/2015 mang tên Predator 6. Cấu hình của Predator 6 lúc đó rất mạnh mẽ với vi xử lý MediaTek 10 nhân, RAM 4GB, màn hình 6 inch "HD" và 4 loa ngoài xung quanh mặt trước. Phụ kiện mang tên Gamepad bổ sung tay cầm chơi game cho điện thoại Motorola. Ra mắt tháng 8/2017, đây là ý tưởng khá hay nhưng Moto cần thêm nhiều thứ đặc biệt hơn ngoài cụm phím chơi game để Gamepad có thể thành công. Đến nay, phân khúc điện thoại chơi game hay gamingphone có sự phát triển sôi động. Hiện trên thị trường cũng có khá nhiều hãng điện thoại hay laptop lao vào trường đua Gaming Phone vẫn có nhiều các tên nổi bậc như ROG Phone, Razer Phone, Black Shark, Red Magic, iQOO Pro...

Ra mắt cuối năm 2003, N-Gage được mệnh danh là "Gameboy của ngành di động". Thiết kế của N-Gage tương đồng với Nokia 3300 nhưng màn hình lớn hơn, thêm một vài nút bấm, hỗ trợ nhiều người chơi cùng lúc qua Bluetooth hoặc dịch vụ N-Gage Arena. Đến nay, chiếc điện thoại này chủ yếu được người ta nhớ lại với hình ảnh của một sản phẩm thất bại. Tháng 3/2006, Samsung giới thiệu mẫu "Gamephone cao cấp" với cụm phím điều hướng game lộ ra khi trượt máy theo dạng ngang cùng gia tốc kế điều khiển chuyển động. Hãng cũng tích hợp bộ thu truyền hình kỹ thuật số DMB tận dụng màn hình LCD 3 inch QVGA trên SPH-B5200. Tuy nhiên, thiết bị gần như "biến mất" ngay sau khi ra mắt. Không còn ra mắt điện thoại N-Gage, Nokia quyết định thay đổi chiến lược, biến N-Gage thành cửa hàng cung cấp game trên các thiết bị. Nền tảng hoạt động vào tháng 4/2008, 3 tháng trước khi Apple phát hành App Store cho iOS. Nokia N81 ra mắt tháng 8/2007 là thiết bị đầu tiên có 2 nút chơi game chuyên dụng hỗ trợ nền tảng này. Còn được gọi là "PlayStation Phone" (điện thoại PlayStation), Xperia Play ra mắt vào tháng 4/2011. Xperia Play không chỉ có cụm phím điều khiển quen thuộc của PlayStation, phím "vai" (shoulder button), cần analog ảo mà còn tích hợp cửa hàng bán game PlayStation One đầy cảm giác "tuổi thơ". Khoảng 6 tháng trước Sony PS Vita, công ty Trung Quốc mang tên iReadyGo đã trình làng Much 3G (i2), mẫu smartphone chơi game 3G đầu tiên của Trung Quốc. Thiết bị chạy Android 2.3.4, màn hình LCD 5 inch 800x480 pixel, vi xử lý Samsung Hummingbird 1GHz (cũng được trang bị trên Galaxy S đời đầu), RAM 512MB, bộ nhớ trong 16GB, pin 3.000 mAh cùng giá bán khoảng 250 USD. Sau 2 "bản sao" của PS Vita, công ty Trung Quốc sau đó trình làng Much i5 tháng 7/2013 với thiết kế khác biệt một chút, màn hình 5 inch HD, vi xử lý MTK6589 và 2 SIM. Bản nâng cấp Much W1 ra mắt sau đó hơn 1 năm với vi xử lý MTK6592 1.7GHz, tăng gấp đôi RAM và giá 310 USD. Trước ROG Phone khá lâu, người bạn "đồng hương" Acer đã trình làng smartphone chơi game vào tháng 9/2015 mang tên Predator 6. Cấu hình của Predator 6 lúc đó rất mạnh mẽ với vi xử lý MediaTek 10 nhân, RAM 4GB, màn hình 6 inch "HD" và 4 loa ngoài xung quanh mặt trước. Phụ kiện mang tên Gamepad bổ sung tay cầm chơi game cho điện thoại Motorola. Ra mắt tháng 8/2017, đây là ý tưởng khá hay nhưng Moto cần thêm nhiều thứ đặc biệt hơn ngoài cụm phím chơi game để Gamepad có thể thành công. Đến nay, phân khúc điện thoại chơi game hay gamingphone có sự phát triển sôi động. Hiện trên thị trường cũng có khá nhiều hãng điện thoại hay laptop lao vào trường đua Gaming Phone vẫn có nhiều các tên nổi bậc như ROG Phone, Razer Phone, Black Shark, Red Magic, iQOO Pro...