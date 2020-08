Loạt ảnh chứng minh Trái Đất tồn tại nhiều bí ẩn hơn ta tưởng

Nhìn qua cứ ngỡ quái vật biển đang xâm chiếm đất liền, tuy nhiên đây thực chất là cuộc di cư của những con cua đỏ trên Đảo Christmas, Australia. Cảnh tượng kinh hoàng này là cận cảnh bên trong miệng của một con rùa luýt hay rùa da - loài rùa biển lớn nhất và là loài bò sát lớn thứ tư sau 3 loài cá sấu. Đây là loài duy nhất còn sống trong chi Dermochelys. Chúng rất dễ phân biệt với các loài rùa biển khác ngày nay vì chúng không có mai. Một trong những bí mật dưới đại dương được Trái Đất giấu kín bấy lâu nay: Sea Princess (Công chúa của biển), một loài cá Chirolophis japonicus có vương miện trên đầu. Trái tim của cá voi xanh nặng tương đương một chiếc lốp xe kéo lớn, có thể nặng tới gần 2 tạ, và đương nhiên phải vài người hợp sức mới khiêng được. Thác nước phát sáng lung linh ở Bigar, Romania. Khi thiên nhiên cũng muốn tạo ra những cây cột siêu to khổng lồ ấn tượng. Cảnh tượng đẹp mê hồn hoàn toàn do một tay thiên nhiên tạo nên trong một hang động ở Argentina. Bức ảnh chứng minh Trái Đất tồn tại nhiều điều bí ẩn hơn chúng ta tưởng. Cảnh tượng mùa thu và đông ''giao thoa'' khi một bên là cánh rừng đầy lá vàng, đỏ, bên còn lại phủ băng giá. Bạn đã bao giờ thấy cầu vồng đỏ? Băng giá tạo thành những bông hoa cúc trắng tuyệt đẹp ở vùng Amur (Nga). Đám mây hình xoắn ốc cực hiếm - hiện tượng bí ẩn trên Trái Đất thách thức khoa học lý giải. Sự tương phản rõ nét giữa cồn cát và một hồ nước cạn khô đến mức nứt nẻ. Ngôi nhà độc nhất thế giới nằm trên đỉnh núi ở Georgia. Hằn là con người phải mất rất nhiều công sức mới có thể hoàn thiện ngôi nhà này. Cảnh thác nước đóng băng ngoạn mục không tưởng. Chiếc bắp cải lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất nhờ bàn tay của con người và thiên nhiên. Cây bắp cải siêu to, nặng gần 30kg và đủ cung cấp bữa ăn cho 120 người vô gia cư. Nhiều tỉnh thành xuất hiện hào quang mặt trời kéo dài hơn 1 giờ | THVL Tổng hợp

