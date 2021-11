Loài voọc quần đùi trắng sinh sản tự nhiên tại Tràng An: Quý hiếm sao?

Cá thể voọc quần đùi trắng mới được sinh ra nhờ nỗ lực của các tổ chức, chuyên gia bảo vệ nguồn đa dạng sinh học trong công tác bảo tồn, phát triển loài linh trưởng quý hiếm có tên trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở khu du lịch sinh thái này, tạo cơ sở để khôi phục, thiết lập ở Di sản Tràng An một quần thể mới về loài linh trưởng đặc hữu như voọc quần đùi trắng. Theo Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, cá thể voọc được sinh ra cách đây khoảng nửa tháng với trọng lượng khoảng 3 lạng, hiện khỏe mạnh và phát triển tốt. Voọc Quần đùi trắng (Delacour’s langur) hay voọc mông trắng là loài có kích thước nhỏ trong nhóm vooc (dài khoảng 60 cm). Màu đen và trắng và chiếc đuôi dài rậm rạp của voọc quần đùi trắng là những điểm khiến chúng trở nên độc đáo nhất trong số các loài voọc Đông Nam Á. Phần trên cơ thể màu đen, với một đường phân chia rõ ràng sang màu trắng từ ngay trên hông đến trên đầu gối. Râu trắng trên má dài hơn các loài voọc đen Đông Dương khác, và lông kéo dài từ sau tai xuống cổ, nơi kết thúc thành một mảng trắng. Con đực lớn hơn một chút so với con cái với chiều dài khoảng 60 cm với đuôi dài 90 cm, và nặng khoảng 8,5 kg trong khi con cái nặng trung bình 7,5 kg. Con cái sở hữu bộ lông trắng muốt đặc biệt và làn da trắng nhợt nhạt trước các vết thương.Voọc quần đùi trắng là loài đặc hữu của Việt Nam và chỉ có ở Bắc Trung Bộ. Nó xuất hiện trong các quần thể bị chia cắt thuộc các tỉnh Ninh Bình, Nam Hà, Hòa Bình và Thanh Hóa. Voọc quần đùi trắng sống trong rừng núi đá vôi, có thể là cây bụi lá rộng thường xanh. Chúng chủ yếu là loài ăn lá, với lá chiếm từ 60-80% khẩu phần ăn và phần còn lại bao gồm chồi, quả, hoa và vỏ cây. Quy mô nhóm trung bình khoảng mười cá thể, một con đực trưởng thành, bốn con cái và các con non. Voọc quần đùi trắng được xếp vào danh sách Cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam năm 2007 và được pháp luật bảo vệ theo Nghị định 32/2006 NĐ-CP: 1B. Trước đây theo điều tra, voọc quần đùi trắng chỉ còn ở Việt Nam với hơn 200 cá thể và được tập trung bảo tồn tại: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long và Vườn Quốc gia Cúc Phương. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

