Loài vật kỳ cục, trông như con lai của chồn và lợn ở Việt Nam

Sinh sống ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, lửng lợn (Arctonyx collaris) là loài vật kỳ dị bậc nhất trong họ Chồn (Mustelidae). Ảnh: iNaturalist.Đây là một loài thú có kích cỡ trung bình, chiều dài đầu - thân 65-104 cm, dài đuôi 12-17 cm, trọng lượng 7-14 kg. Chúng có cơ thể mập mạp, bộ lông màu vàng, xám và đen, thay đổi theo mùa. Ảnh: BioLib.Mũi loài này to, dài và chìa ra phía trước giống mũi lợn - nguồn gốc tên gọi lửng lợn. Đây là đặc điểm thích nghi với tập tính ủi đất để tìm thức ăn. Thị giác lửng lợn kém, bù lại khứu giác rất nhạy. Ảnh: Wikipedia.Móng chân trước lửng lợn dài hơn móng chân sau, hỗ trợ chúng trong việc đào hang hoặc bới nền rừng tìm những thứ có thể ăn được. Ảnh: Vecteezy.Về mặt sinh thái, lửng lợn có khả năng thích nghi với nhiều môi trường khác nhau từ rừng sâu trũng đến rừng sâu có độ cao 3.500 mét so với mặt biển. Đôi khi chúng kiếm ăn ở vùng đất canh tác ven rừng. Ảnh: ZooChat.Thức ăn của lửng lợn gồm nhiều loại măng, củ, giun, côn trùng, gồm cả thứ "khó nuốt" như cuốn chiếu. Đây là loài kiếm ăn ban ngày, hoạt động đơn độc, ban đêm ngủ trong hang đất tự đào. Ảnh: Wikipedia. Cơ thể lửng lợn có mùi hôi rất nặng, và có lẽ chúng dựa vào mùi để tìm đến nhau và mùa sinh sản. Lửng lợn cái mỗi lứa đẻ 2-3 con. Ở điều kiện nuôi nhốt chúng có thể sống đến 14 năm. Ảnh: Wikipedia.Trong Sách Đỏ IUCN, lửng lợn nằm trong danh sách các loài Sắp bị đe dọa. Quần thể toàn cầu của chúng được cho là đang suy giảm do nạn săn trộm ở mức độ cao. Ảnh: Phnom Penh Post. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

