Loài vật được xem là quốc thú, sở hữu thứ gần nửa tỷ đồng

Lạc đà Vicuña được coi là biểu tượng quốc gia của Peru và lấy hình của nó in trên cờ tổ quốc, huy hiệu và tiền xu. Người ta cấm giết loài quốc thú này và chỉ sử dụng lông của chúng để dệt may trang phục cho hoàng gia thời kỳ Đế quốc Inca. Dù sống trong môi trường khắc nghiệt của dãy Andes, lạc đà Vicuña phát triển số lượng hồng cầu trong máu cực lớn để tăng khả năng tận dụng oxy và có khả năng tiêu hóa cỏ khô hiệu quả. Lớp lông của lạc đà Vicuña bao gồm các sợi tơ xốp, mềm mại, có khả năng cách điện cao. Mỗi sợi lông của nó chỉ dày từ 12-14 micron, khiến nó trở thành loại sợi tự nhiên tuyệt nhất trên thế giới. Tính quý hiếm của lông lạc đà Vicuña càng được nâng cao bởi tốc độ mọc chậm của nó và giá trị vượt trội so với các loại vải khác. Trong ngành công nghiệp dệt may, sợi tự nhiên càng mỏng thì càng có giá trị cao. Điều này làm cho lông lạc đà Vicuña có giá trị cao và đắt đỏ hơn cả vải lông dê Cashmere, với áo len có thể được bán với giá hơn 20.000 USD (khoảng 480,1 triệu đồng). Lịch sử của lạc đà Vicuña cũng đầy bi thương khi nó từng bị săn giết với tần suất cao để thu hoạch lông, dẫn đến tình trạng suy giảm dân số. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp bảo tồn như thiết lập khu bảo tồn và cấm buôn bán lông ra nước ngoài, dân số lạc đà Vicuña đã tăng trở lại và trở thành nguồn sống mới cho các nông dân Peru. Ngày nay, lạc đà Vicuña tái xuất trên dãy núi Andes, đánh dấu sự khôi phục và phồn thịnh sau những khó khăn trước đây. Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những loài vật tưởng như chỉ có trong phim thần thoại.

