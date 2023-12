Loài thú độc nhất TG ở Việt Nam: Trông giống huơu nhưng nhỏ như thỏ!

Loài thú quý hiếm, cheo cheo lưng bạc, chỉ có ở Việt Nam, gần đây đã thu hút sự quan tâm của cả thế giới sau 30 năm biến mất. Tháng 11/2019, các phương tiện truyền thông lớn như New York Times, CNN, và The Guardian đồng loạt đưa tin về sự xuất hiện trở lại của loài này. Cheo cheo lưng bạc, còn gọi là hươu chuột, được biết đến lần đầu tiên vào năm 1910 tại Nha Trang. Tuy nhiên, sau đó, không có thông tin khoa học về loài này cho đến năm 1990, khi xác của một con được thu thập từ một thợ săn ở miền Trung Việt Nam. Đến thời điểm này, loài này đã được coi là tuyệt chủng trong hơn 30 năm. Với chiều cao khoảng 45 cm, nặng từ 0,7-2,6 kg, cheo cheo lưng bạc giữ kỷ lục là nhóm thú móng guốc nhỏ nhất thế giới. Sự xuất hiện trở lại của cheo cheo lưng bạc đã đánh dấu một sự kiện đáng chú ý trong ngành sinh học. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy loài này vẫn còn sống và không bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, có những lo ngại về nguy cơ đe dọa loài này do nạn săn bắn động vật hoang dã. Cheo cheo lưng bạc có ngoại hình giống hươu nhưng kích thước chỉ bằng một con thỏ, là loài động vật guốc chẵn và có tầm quan trọng trong hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển của Việt Nam. Các chuyên gia đã đề xuất việc đưa loài này vào danh mục ưu tiên bảo vệ và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài thú quý hiếm bỗng tái xuất ở Việt Nam sau 30 năm mất tích.

Loài thú quý hiếm, cheo cheo lưng bạc, chỉ có ở Việt Nam, gần đây đã thu hút sự quan tâm của cả thế giới sau 30 năm biến mất. Tháng 11/2019, các phương tiện truyền thông lớn như New York Times, CNN, và The Guardian đồng loạt đưa tin về sự xuất hiện trở lại của loài này. Cheo cheo lưng bạc, còn gọi là hươu chuột, được biết đến lần đầu tiên vào năm 1910 tại Nha Trang. Tuy nhiên, sau đó, không có thông tin khoa học về loài này cho đến năm 1990, khi xác của một con được thu thập từ một thợ săn ở miền Trung Việt Nam. Đến thời điểm này, loài này đã được coi là tuyệt chủng trong hơn 30 năm. Với chiều cao khoảng 45 cm, nặng từ 0,7-2,6 kg, cheo cheo lưng bạc giữ kỷ lục là nhóm thú móng guốc nhỏ nhất thế giới . Sự xuất hiện trở lại của cheo cheo lưng bạc đã đánh dấu một sự kiện đáng chú ý trong ngành sinh học. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy loài này vẫn còn sống và không bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, có những lo ngại về nguy cơ đe dọa loài này do nạn săn bắn động vật hoang dã. Cheo cheo lưng bạc có ngoại hình giống hươu nhưng kích thước chỉ bằng một con thỏ, là loài động vật guốc chẵn và có tầm quan trọng trong hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển của Việt Nam. Các chuyên gia đã đề xuất việc đưa loài này vào danh mục ưu tiên bảo vệ và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài thú quý hiếm bỗng tái xuất ở Việt Nam sau 30 năm mất tích.