Loài “rồng” lớn nhất TG có nguy cơ tuyệt chủng: Quý hiếm cỡ nào?

Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất trên thế giới hiện nay, với chiều dài trung bình từ 2-3m. Vì các đặc điểm sinh học chỉ cho phép Komodo sinh sống tại Indonesia, nên chúng ta không thể tìm loài động vật quý giá này ở bất cứ nơi nào trên Trái đất. Rồng Komodo sống đông nhất trên đảo Komodo, đây là một trong số 17.508 hòn đảo của Indonesia. Đảo Komodo có diện tích khoảng 1.800 km² nhưng thưa dân chỉ trên 2.000 người. Hòn đảo này là một phần của Vườn quốc gia Komodo. Mới đây, trong bản cập nhật sách đỏ mới nhất của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), rồng Komodo đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do biến đổi khí hậu. Theo IUCN, nước biển dâng sẽ ảnh hưởng đến khoảng 30% môi trường sống của loài động vật này trong vòng 45 năm tới. Loài này hiếm khi mạo hiểm sống ở độ cao hơn 700 m so với mực nước biển. Cùng với việc không thể di chuyển lên vùng đất cao hơn, môi trường sống của rồng Komodo ngày càng bị chia cắt bởi hoạt động của con người. Điều này khiến các quần thể kém khỏe mạnh về mặt di truyền và dễ bị tổn thương hơn. Rồng Komodo có thể sống thích hợp ở nhiều môi trường khác nhau. Chúng có khả năng lặn sâu 5m dưới mặt nước để mò cá, nhưng cũng có thể leo trèo như thằn lằn trên cây. Theo khoa học, rồng Komodo là loài cận chủng với giống khủng long ngày xưa, đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm. Indonesia hiện còn khoảng 3.500 cá thể rồng Komodo trong đó chỉ có khoảng 350 cá thể rồng cái. Mặc dù rồng Komodo được bảo vệ nghiêm ngặt, song tình trạng thu hẹp môi trường sống do con người lấn chiếm cùng những tác động thiên nhiên của núi lửa, lượng rồng cái ít ỏi khiến chúng có mặt trong sách đỏ. Rồng Komodo là loài ăn thịt nhưng khá đa dạng, bao gồm các loại côn trùng cho đến các loại thú lớn như dê, trâu rừng, lợn lòi. Thậm chí chúng ăn thịt cả đồng loại. Rồng Komodo là loài ăn thịt vô cùng hung dữ. Nhiều người đã bị loài rồng này tấn công và ăn thịt. Đây là loài săn mồi vô cùng kinh hoàng với bộ máy tiêu hóa cực mạnh. Vốn là loài ăn thịt hung dữ, rồng Komodo sở hữu bộ hàm cực khỏe, hàm răng cưa giống răng cá mập; đặc biệt, loài "hậu duệ của khủng long" này cực kỳ "phàm ăn". Rồng Komodo rất phàm ăn và món ăn yêu thích của chúng là các loại thịt. Rồng Komodo săn mồi bằng cách cắn và "tiêm" chất độc vào cơ thể con mồi. Vì thân hình cồng kềnh nên chúng sẽ để con mồi bỏ chạy. Tuy nhiên, con mồi đó sẽ dần bị tê liệt do tác dụng của nọc độc.

