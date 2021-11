Loại quả nào khiến Võ Tắc Thiên nếm một lần lập tức chết mê?

Tương truyền, vào một năm nọ Võ Tắc Thiên đã phái một vị đại thần đến Tân Châu, Nam Hải để lễ bái Đức Lục Tổ Huệ Năng vì sinh thời vị nữ hoàng đế này là một người say mê Phật học, một lòng tôn kính Phật giáo và các vị cao tăng. Khi trở về, vị đại thần này đã mang theo một loại trái cây và bảo rằng đó là quà của người dân địa phương dâng tặng cho nữ hoàng. Sau khi nếm thử, Võ Mị Nương hết lời khen ngợi, đồng thời ra lệnh cho địa phương hàng năm phải tiến cống loại quả này cho hoàng đế. Hóa ra, thứ quả được Võ Tắc Thiên hết lời khen ngợi không phải của hiếm hay đặc biệt gì, mà chính là một loại quýt được bày bán đầy đường. Sau khi được Võ Tắc Thiên yêu thích, người dân địa phương đã đặt lại tên cho loại quýt này là "quýt cống phẩm" hay "quýt hoàng đế" để phân biệt nó với các loại quýt khác. Quýt hoàng đế về sau ngày càng nhận được sự yêu thích của mọi người ngoài nhờ danh tiếng của Võ Tắc Thiên thì hương vị và đặc điểm của nó cũng được xếp vào hàng xuất sắc. Quýt hoàng đế có hình dáng tròn đầy, căng mọng, bóng loáng, trước khi chín có màu vừa xanh vừa vàng trông như một cô thiếu nữ e ấp. Tuy vỏ vẫn còn xanh nhưng thịt bên trong đã chín, vỏ không quá dày lại dễ bóc, phần thịt vàng bên trong ăn vào miệng có vị ngọt thanh, được nhận xét là vô cùng ngon miệng. Quýt mua về sau khi ăn xong còn có thể giữ lại vỏ, mang đi phơi khô làm thành vỏ quýt phơi khô. Vỏ quýt sau khi phơi khô có vô vàn công dụng cực hữu hiệu. Ví dụ như điều khí, giảm đờm, an thần, còn có thể mang đi chế biến thành nhiều món ăn ngon như vịt sốt vỏ quýt, không chỉ làm tăng sự ngon miệng mà còn có công dụng chữa trị các chứng như căng tức ngực, tức bụng, nôn mửa, ho có đờm và nhiều triệu chứng khác. Bên cạnh đó, có thể giữ vỏ quýt trong túi lưới rồi đặt ở đầu giường. Hương thơm từ vỏ quýt có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon, đặc biệt có tác dụng đối với những người bị chứng rối loạn giấc ngủ. Đối với những bệnh nhân trong quá trình hóa trị thường hay xuất hiện các triệu chứng phụ như buồn nôn, mất ngủ… nếu lúc này đặt trên đầu giường một ít vỏ quýt, tinh dầu tỏa ra từ vỏ quýt có thể giúp tiêu trừ những triệu chứng này. Ngày nay, hai thị trường chính cung cấp quýt hoàng đế lớn nhất Trung Quốc là tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, đôi lúc cung không đủ để đáp ứng cầu. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

