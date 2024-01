Loại lá rụng đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài thành hàng hot

Đây là loại lá tre to, có tên gọi tre bát độ, được trồng chủ yếu ở các vùng cao như Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hóa, và Sóc Sơn - Hà Nội. Công đoạn thu mua, kiểm tra chất lượng, và vận chuyển là quan trọng để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Lá tre cần phải đảm bảo to, không rách, màu xanh đều, và không úa vàng. Các công đoạn sấy khô và làm sạch lá tre cũng được thực hiện cầu kỳ để bảo tồn mùi thơm đặc trưng và chất lượng. Lá tre sau đó được chuyển sang Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản để làm vật liệu gói bánh, thực phẩm. Có nhiều tiểu thương mua lá tre để xuất khẩu với giá khoảng 7.000 đồng/kg. Giá lá tre xuất khẩu vào khoảng 10.000 đồng/kg (tươi) và 40.000 đồng/kg (khô).Lá tre Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng và cạnh tranh với hàng Ấn Độ. Trong năm 2022, doanh thu từ xuất khẩu lá tre của Việt Nam đạt 2 triệu USD (tương đương 49 tỷ đồng). Trên các trang thương mại điện tử nước ngoài, lá tre được bán với giá cao hơn nhiều so với giá bán tại Việt Nam, có thể lên đến hơn 240.000 đồng/kg. Mời quý độc giả xem thêm video: Các loài “dị thú” được phát hiện ở Việt Nam gây ám ảnh.

Đây là loại lá tre to, có tên gọi tre bát độ, được trồng chủ yếu ở các vùng cao như Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hóa, và Sóc Sơn - Hà Nội. Công đoạn thu mua, kiểm tra chất lượng, và vận chuyển là quan trọng để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Lá tre cần phải đảm bảo to, không rách, màu xanh đều, và không úa vàng. Các công đoạn sấy khô và làm sạch lá tre cũng được thực hiện cầu kỳ để bảo tồn mùi thơm đặc trưng và chất lượng. Lá tre sau đó được chuyển sang Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản để làm vật liệu gói bánh, thực phẩm. Có nhiều tiểu thương mua lá tre để xuất khẩu với giá khoảng 7.000 đồng/kg. Giá lá tre xuất khẩu vào khoảng 10.000 đồng/kg (tươi) và 40.000 đồng/kg (khô). Lá tre Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng và cạnh tranh với hàng Ấn Độ. Trong năm 2022, doanh thu từ xuất khẩu lá tre của Việt Nam đạt 2 triệu USD (tương đương 49 tỷ đồng). Trên các trang thương mại điện tử nước ngoài, lá tre được bán với giá cao hơn nhiều so với giá bán tại Việt Nam, có thể lên đến hơn 240.000 đồng/kg. Mời quý độc giả xem thêm video: Các loài “dị thú” được phát hiện ở Việt Nam gây ám ảnh.